Diyarbakır’da 300 yıllık ilginç ritüel: Gençler birbirini kırbaçlıyor!

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı kırsal Doğanlı Mahallesi ile Terkan bölgesinde, her yıl Mayıs ayında gerçekleştirilen "kırbaç ritüeli" bu yıl da devam etti. Gençlerin gruplar halinde birbirlerini kırbaçladığı etkinliğin 300 yıllık bir gelenek olduğu öne sürülürken, bazı köy sakinleri geleneğin artık son bulmasını istiyor.

HAKEM BİLE VAR!

Sur, Dicle, Hani ve Eğil ilçelerini kapsayan Terkan bölgesinde yüzlerce yıldır sürdüğü iddia edilen etkinlikte gençler, hakem eşliğinde birbirlerini kırbaçlıyor. Kamçı darbeleriyle yapılan güç gösterisinin ardından hakem, tarafları ayırarak ritüelin kavgaya dönüşmesini engelliyor.

ARTIK SONLANMASINI İSTİYORLAR

Doğanlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Baran, "Dedelerimizden bu yana devam eden bir gelenek. Biz de tam kökenini bilmiyoruz ama yaklaşık 300 yıldır yapıldığı söyleniyor. Ortada bir hakem olur, taraflar sırayla birbirlerini kırbaçlar. Ancak ben şahsen bu geleneğin bitmesini istiyorum. Yaralanmalar, morluklar oluyor. Artık son bulmalı" dedi.

Etkinliğe katılan Mehmet Kılıç ise, "Biz bunu bir oyun olarak görüyoruz. Atalarımızdan kalmış. Hakemler hem adalet için hem de tarafları ayırmak için bulunuyor. Ancak bu işin ciddi fiziksel sonuçları oluyor. Sırtlarda kanamalar, morluklar görülüyor. Ben de artık katılmıyorum" diye konuştu.

Köylerde festival havasında yapılan bu ritüel, bazıları tarafından kültürel miras olarak görülse de, giderek artan tepkiler geleneğin geleceğini tartışmalı hale getiriyor.



