Diyetisten uyardı: Mevsim geçişlerinde Omega-3 içeren besinler tercih edin

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 07:00

Beslenme ve diyet kliniğinden Diyetisyen Pınar Doğan, mevsim geçişlerinde beslenme düzenimizde dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu.

Mevsim geçişlerinde ani ısı değişimleri ile birlikte yorgunluk, halsizlik ve sürekli karbonhidrat yeme isteğinin çok sık görülen şikayetler arasında olduğunu, yeterli ve dengeli beslenerek bu şikayetlerden kurtulmanın mümkün olduğunu belirten Doğan, “Mevsim geçişlerinde Omega-3 yağ asitleri içeren besinleri tüketin. Yağlı tohumlar olan kuru yemişler, ceviz fındık, badem gibi besinler Omega-3’den zengin kaynaklardır. Bunun dışında haftada 2 gün balık tüketimi de önemlidir” dedi.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN BESİNLER

Vücudun hastalık oluşturma potansiyeline sahip mikroorganizmalar ile mücadele eden ve çeşitli hastalıkların gelişimine engel olan sistemine bağışıklık adı verildiğini dile getiren Diyetisyen Doğan, C vitamini içeren turunçgiller, kırmızı ve yeşilbiber ile A vitamini içeren havuç, ıspanak, brokoli ve kırmızı dolmalık biberin soğuk havalarda bağışıklığı besleyen besinler olduğunu ifade etti.

Ayrıca doğan, demir vitamini bakımından zengin besin olarak gösterilen yeşil yapraklı sebzelerin ve kalsiyum ve protein içeren süt ürünlerinin de aynı grupta yer aldığını ekledi. Daha sonra ise Doğan, yaban mersini ve bitter çikolata gibi güçlü antioksidanların da tüketilmesini önerdi.

Doğan, ayrıca badem, çekirdek, ceviz ve fındık gibi besin değer yüksek olan kuru yemişlerin yanı sıra Omega-3 değeri yüksek olan deniz ürünleri, bakliyatlar ve probiyotik içeren yoğurdun da soğuk havalarda bağışıklığı besleyen besinler arasında yer aldığını hatırlattı.

İŞLENMİŞ ETLER BAĞIŞIKLIĞI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Doğan, Trans yağlar ve işlenmiş paketli gıdaların da bağışıklığı olumsuz etkileyen besinler olduğunu dile getirdi. Öte yandan Doğan, salam ve sosis gibi işlenmiş etler ve gluten içeren gıdalardan ise uzak durulmasını önerdi.

"UYKU DÜZENİNE DİKKAT EDİLMELİ VE BOL SIVI TÜKETMELİSİNİZ"

Bağışıklık sistemini güçlendirme yollarına da değinen Doğan, dengeli beslenme kurallarına uyulması, her besinden gerekli ölçülerde ve dengeli olarak tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Hareketsiz yaşam tarzından uzak durulması ve düzenli egzersiz yapılmasını söyleyen Doğan, “Uyku düzenine dikkat etmeli ve bol sıvı tüketmelisiniz. Aşırı stresten uzak durmalı ya da stres yönetimi için gerekirse uzman yardımı almalısınız. İdeal kiloyu korumak ya da ideal kiloya ulaşmak önemlidir. Bunun için uzman yardımı alabilirsiniz. Ayrıca alkol, sigara gibi zararlı alışkanlıklardan da uzak durulmalıdır” şeklinde konuştu.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE BESLENMEYE DİKKAT

Doğan, mevsim geçişlerinde ani ısı değişimleri ile birlikte yorgunluk, halsizlik, sürekli karbonhidrat yeme isteği ve hastalıkların görülebildiğini; yeterli ve dengeli beslenmeyle bu şikayetlerden kurtulmanın mümkün olduğunun altını çizerek, “Bol su içerek hastalıklardan korunun. Günde 8-12 bardak su tüketmeyi ihmal etmeyin. Oruç tutanlar da oruç tutulan saatler dışında aralıklı ve sık sık 8-12 bardak su tüketmeye dikkat etmelidir. Bitki çayı tüketimini bir uzman tavsiyesiyle gerçekleştirin. Kahveyi az, bitki çayını daha çok tüketin. Halsizlik, yorgunluk için bol sebze, meyve tüketin. Ramazan’da oruç tutacaksanız ve sağlık sorununuz varsa, öncesinde doktorunuza danışın. Uzun saatler aç kalmak kan şekerinin düzensiz düşmesi ve yükselmesine neden olabileceğinden, bahar yorgunluğunu daha fazla hissetmenize neden olur. Haftada 2 kez balık tüketin. Omega-3 yağ asitleri içeren besinleri tüketin. Yağlı tohumlar olan kuru yemişler, ceviz fındık, badem gibi besinler Omega-3’den zengin kaynaklardır” ifadelerini kullandı.

“EGZERSİZ VE YÜRÜYÜŞÜ İHMAL ETMEYİN”

Fiziksel aktivitelerin ihmal edilmemesi gerektiğine de dikkat çeken Diyetisyen Doğan, “Egzersiz yapın, merdiven çıkarak, tempolu yürüyüşler yaparak aktivitenizi artırın. Akşam yemeklerinizi hafifletin, iftarda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçının. Kaliteli bir uyku ile güne daha dinlenmiş ve enerjik başlayın. Günde 6-8 saat uyumaya dikkat edin” uyarılarında bulundu.