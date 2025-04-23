Diz ağrısı çekenler dikkat: Nedeni sandığınızdan farklı olabilir!
Koşucular arasında sık görülen diz ağrısının arkasında çoğu zaman göz ardı edilen kas dengesizlikleri yatıyor. Uzmanlara göre bu ağrılar sadece buz uygulamakla geçmiyor, tedavi edilmeyen problemler ciddi sakatlanmalara yol açabilir.
Koşu yapan birçok kişide diz ağrısı yaygın bir sorun. Ancak bu ağrının kaynağı çoğu zaman yanlış biliniyor. Sporcu rehabilitasyonu uzmanı Georgia Garlick, dizin arkasında oluşan ağrıların büyük kısmının, koşu sırasında aşırı yük binen hamstring tendonları ve baldır kasları ile ilgili olduğunu söylüyor.
EN YAYGIN NEDEN: HAMSTRING TENDONU ZAYIFLIĞI
Garlick, hamstring tendonlarının dizin hemen arkasında kemiğe bağlandığı noktanın, koşu sırasında en fazla zorlanan alanlardan biri olduğuna dikkat çekiyor. Kasların gücü yetersizse, dizin arkasındaki yapılar aşırı yüklenmeye maruz kalıyor. Bu durum, özellikle uzun mesafe koşanlarda veya hız antrenmanı yapan sporcularda daha sık görülüyor.
DİZİN ARKASINDAKİ GİZLİ KAHRAMAN: POPLITEUS KASI
Garlick, dizin arkasında yer alan ve genellikle adı pek anılmayan popliteus kasının da ağrının önemli bir nedeni olabileceğini belirtiyor. Bu küçük ama kritik kas, koşu sırasında dizin stabilitesini sağlıyor. Ancak zayıf kalması ya da koşu formunun bozuk olması durumunda, bu kas kolayca tahriş olabiliyor.
DİZ AĞRISININ TETİKLEYİCİLERİ
Diz ağrısına yol açabilecek diğer etkenler ise şunlar:
- Yetersiz kalça kası aktivasyonu
- Kısıtlı ayak bileği hareketliliği
- Zayıf kalça kontrolü
Tüm bu etkenler diz eklemine fazla yük binmesine ve ağrının kronikleşmesine neden olabiliyor.
AĞRI BİR HAFTADAN UZUNSA MUTLAKA DOKTORA GİDİN
İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), diz ağrısının koşucular arasında en sık görülen yaralanma biçimlerinden biri olduğunu belirtiyor. NHS, dizde oluşan ağrıya karşı günde birkaç kez 20 dakikalık buz uygulaması öneriyor. Ancak şiddetli ağrı, şişlik veya ağrının bir haftadan uzun sürmesi halinde mutlaka doktora ya da fizyoterapiste başvurulması gerektiği belirtiliyor. Aksi takdirde, tedavi edilmemiş bir diz sorunu ciddi ortopedik problemlere dönüşebilir.
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