Sadece ruhunuzu değil, cildinizi de yıpratıyor: Stresin cilt üzerindeki 7 etkisi

Modern yaşamın kaçınılmaz bir parçası olan stres, yalnızca ruh sağlığını değil; aynı zamanda cilt sağlığını da derinden etkileyebilir. Özellikle uzun süreli ve kronik stres, ciltte tahriş, akne, kızarıklık, kuruluk gibi çeşitli problemlere neden olabilir. Vücutta kortizol hormonunun artmasıyla birlikte bağışıklık sistemi zayıflar, bu da cildin kendini yenilemesini ve korunmasını zorlaştırır. İşte, stresin cilt üzerindeki etkilerini ve bu etkilerle başa çıkmanın yolları...