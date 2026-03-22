Dizi ve filmlerde geçen en ünlü 7 kurgusal ülke

22.03.2026 21:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Sinema ve televizyon dünyası, izleyicileri gerçeklikten koparıp bambaşka evrenlere taşıyan kurgusal ülkelerle dolu. Kimi zaman bir krallık, kimi zaman distopik bir devlet… İşte hafızalara kazınan 7 unutulmaz kurgusal ülke.

Dizi ve filmler yalnızca karakterleriyle değil, yarattıkları evrenlerle de izleyiciyi etkiliyor. Özellikle kurgusal ülkeler, hikâyeye derinlik katarken izleyiciyi bambaşka gerçekliklere götürüyor. Politik entrikalardan fantastik krallıklara kadar uzanan bu dünyalar, popüler kültürün vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor.

WESTEROS

Game of Thrones evreninde geçen Westeros, krallıklar arasındaki güç savaşlarıyla dikkat çeker. Demir Taht için verilen mücadele, bu kurgusal kıtayı televizyon tarihinin en ikonik yerlerinden biri haline getirdi.

WAKANDA

Black Panther ile tanınan Wakanda, teknolojik açıdan son derece gelişmiş ancak dış dünyadan gizlenmiş bir Afrika ülkesidir. Vibranyum kaynağı sayesinde eşsiz bir güce sahiptir.

PANEM

The Hunger Games serisinde yer alan Panem, distopik bir gelecekte geçen ve bölgeler arası eşitsizliğin ön planda olduğu bir devlettir. Açlık Oyunları, bu sistemin en acımasız yönünü temsil eder.

GENOVİA

The Princess Diaries filminde karşımıza çıkan Genovia, Avrupa’da yer alan küçük ve zengin bir krallık olarak tasvir edilir. Masalsı yapısı ve sıcak atmosferiyle dikkat çeker.

LATVERİA

Doctor Doom tarafından yönetilen Latveria, Marvel evreninin en gizemli ve karanlık ülkelerinden biridir. Bilim ve diktatörlük bu ülkede iç içe geçmiştir.

OZ DİYARI

The Wizard of Oz ile hafızalara kazınan Oz Diyarı, büyü, renkli karakterler ve fantastik yolculuklarla dolu bir evrendir.

ZUBROWKA

The Grand Budapest Hotel filminde geçen Zubrowka, Orta Avrupa esintileri taşıyan hayali bir cumhuriyet olarak tasvir edilir. Estetik mimarisi ve nostaljik atmosferiyle öne çıkar.

İlgili Konular: #Film #oz büyücüsü