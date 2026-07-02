Depozito İade Sistemi'nde yeni dönem 1 Temmuz 2026 itibarıyla başlıyor. Peki, DOA geri dönüşüm makinesi İstanbul'da nerelerde var? Pet şişe geri dönüşüm makinesi ne kadar veriyor?

DOA İADE MAKİNESİ HANGİ İLLERDE VAR?

Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye'nin 81 ili ve 973 ilçesinde uygulanmaya başladı.

Bu kapsamda depozito iade makineleri tüm illerde kademeli olarak hizmete alınırken, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Gaziantep, Kocaeli, Mersin olmak üzere Türkiye genelindeki marketler ve kamu alanlarında DOA noktalarının sayısı artırılıyor.

DOA GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNESİ İSTANBUL'DA NERELERDE VAR?

Depozito İade Sistemi kapsamında İstanbul'un birçok noktasına DOA geri dönüşüm makineleri kuruluyor. Uygulama doğrultusunda belirli büyüklüğün üzerindeki zincir marketler başta olmak üzere alışveriş merkezleri, üniversiteler, belediye hizmet binaları, kamu kurumları ve toplu ulaşım merkezlerinde depozito iade üniteleri vatandaşların kullanımına sunuluyor.

İstanbul'da ikamet eden yurttaşlar, kendilerine en yakın DOA iade noktasını harita üzerinden sorgulayarak kolayca öğrenebiliyor.

PET ŞİŞE GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNESİ NE KADAR VERİYOR?

Çevre dostu dönüşümü teşvik eden Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasında önemli bir değişiklik hayata geçiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre, 1 Temmuz 2026'dan itibaren plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade eden yurttaşlar her ambalaj için 1 TL teşvik alacak