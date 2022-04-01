Doç. Dr. Sönmez: İmmünoterapi ile tedavide başarı oranı yüzde 80'i buldu

01 Nisan 2022 Cuma, 17:35

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle farkındalık amaçlı etkinlikler düzenledi. Şair ve yazar Sunay Akın; kanser hastaları, hasta yakınları ve hekimler ile söyleşiler gerçekleştirdi. Toplantıda kanser tedavisindeki son gelişmeler, Covid-19 sürecinde kanserli hastaların son durumu ve akıllı ilaç teknolojisi olan immünoterapiye ilişkin ayrıntılara yer verildi. Doç. Dr. Sönmez, akıllı ilaçların gelişimi ile beraber tedavide başarı oranının yüzde 80'i bulduğunu bildirdi.

Kanser, doku veya organlardaki hücrelerin anormal şekilde çoğalması ve büyümesi olarak tanımlanmaktadır. Kanser hücreleri birçok faktör nedeniyle oluşan gen mutasyonlarının sonucu olarak meydana gelmektedir. Kanser tedavisinde kullanılmak üzere pek çok yeni ve etkili yöntem geliştirilmektedir. Bunlardan birisi de immünoterapi tedavisidir. İmmünoterapi, bağışıklık sisteminin kanser hücreleri ile savaşmasını sağlayan bir tedavi türüdür.

İMMÜNOTERAPİ SGK KAPSAMINA ALINDI

Tıbbı onkoloji birimlerinde uygulanan immünoterapi tedavisi, yapılan son değişikliklerle artık akciğer kanseri hastalarında da SGK tarafından ödeme kapsamına alındı. Türk Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Dinçer, immünoterapinin SGK kapsamına alınmasına ilişkin olarak, "Uzun süre gündemdeydi. Yaklaşık 1 ay önce SGK kapsamına alındı. Hastalar tedavi aşamasında direkt olarak hastanedeki eczanelerden ilaçlarını temin edebiliyor" dedi.

KANSER TEDAVİSİNDE UMUT VADEDEN GELİŞMELER

Kanser tedavisindeki gelişmeleri aktaran Türk Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Özlem Sönmez, kanserin ileri dönemlerinde bile bu gelişmeler sayesinde insan ömrünü ciddi anlamda uzatabildiklerini vurguladı. Sönmez, kanserin genetik haritasının çıkarılabildiğini ve yapılan testlerin sonrasında genetik değişikliklerin saptanarak akıllı ilaçların kullanılabileceğini kaydetti. Sönmez konuşmasında, “Bu ilaçların yan etkileri kemoterapiye göre daha az olarak biliniyor. Ancak immünoterapide doz ayarı çok önemli” dedi.

KEMOTERAPİDEN DAHA BAŞARILI

Doç. Dr. Sönmez Toplantıda ayrıca akıllı tedavilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sönmez bu bağlamda, “Akciğer kanserinde kanserli dokuda mutasyon saptanırsa kemoterapiye gerek olmaksızın bu gen değişikliklerini hedefleyen tablet ilaçlarla hastalık kontrolü sağlanabiliyor. Akıllı ilaçların etkinliği kemoterapiden daha yüksek olabiliyor. Bu ilaçlar ile yüzde 80'e varan başarı sağlanırken kemoterapide bu oran yüzde 30 düzeyindeydi. Ayrıca immünonkolojik tedavilerde bağışıklık sistemi hücreleri güçlendirilerek vücuttaki tümörlere saldırmaları sağlanabilmektedir” dedi.

SAĞ KALIM SÜRELERİ ARTIYOR

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Meral Günaldı ise kanser vakalarındaki artışa ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Kanser vakalarındaki artış ileri dönemdeki hasta sayısının da artmasına neden olmakta. Eskiden bir hasta kanser olduğu zaman artık çok vahim bir durum var ve hasta hayatını kaybedecek gözüyle bakılırken artık akıllı ilaçlar ve tedavilerle dördüncü evre hastalıklarda bile uzun sağ kalım sürelerini görmekteyiz..."

KANSER VE COVİD-19 İLİŞKİSİ

Kanser hastalarının, pandemi döneminde hastanelere başvuru durumunu da değerlendiren Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faysal Dane şunları aktardı:

"Hastalar hastanelere gelmeyip, taramalarını yaptırmayarak daha ileri evrelerde bize başvurmaya başladı. Son dönemlere hastanelere başvurular normale dönmeye başladı. Aşıların işin içine girmesi ve Covid-19’un etkisini azaltması bunun nedenlerinden biridir.”

RANDEVU SÜRELERİNİN UZATILMASI ŞART

Onkolojinin multidisipliner bir alan olduğunu ve erken teşhiste birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin büyük önem arz ettiğini söyleyen Prof. Dinçer Cumhuriyet’e demecinde, devlet hastanelerinden randevu alınamaması ve muayene sürelerinin kısalmasına ilişkin soruyu şu şekilde cevapladı:

"Muayene sürelerinin kanser hastası ya da herhangi bir hasta için uzun olması gerekiyor. Randevu sorunu da yaşamaması gerekiyor. Birinci ve ikinci basamakta çözülecek pek çok sorun üçüncü basamak hastanelerde başlanarak çözülmeye çalışılıyor.”