Nazofarenks (üst yutak) kanseri nedir, tehlikeli mi? İşte nazofarenks kanseri belirtileri
Boğazın burunla birleştiği bölüme nazofarenks adı verilir. Burada gelişen kanser çeşidi de 'nazofarenks kanseri' olarak adlandırılır. Nazofarenks, solunum sisteminin önemli bir parçası olmakla birlikte beyin, yumuşak damak, ağız içi, östaki borusu ve kulaklarla yakın ilişki içerisindedir. İşte, nazofarenks tedavisi...
Genellikle ileri yaştaki kişilerde görülen nazofarenks (üst yutak) kanserine, Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinde daha sık rastlanır. Kötü ve yetersiz beslenme, kimyasal maddelerle temas etmek, sigara içmek nazofarenks (üst yutak) kanserine zemine hazırlar.
NAZOFARENKS NE DEMEK?
Burun boşluğu ve ağız boşluğunu birleştiren geçiş bölgesine nazofarenks (geniz) adı verilir. Nazofarenks, östaki borusuyla her iki yandan da orta kulağa açılan boşluktur.
Burnun içinden çıplak gözle görülen bir bölge olmadığı için burundan endoskop cihazıyla görüntülenir. Ya da ağız içinden ayna ile görülebilir.
Çocuklarda sık görülen geniz eti de nazofarenks bölgesinde oluşur. Geniz eti vücudun savunma mekanizması olarak oluşan, iyi huylu, her çocukta sıklıkla olan lenfoid dokularıdır.
NAZOFARENKS KANSERİ NEDİR?
Nazofarensk bölgesinde oluşan kanserlere 'nazofarenks kanseri' denir. Sık görülen kanser türleri arasında yer alır.
Nazofarenks bölgesinde iyi huylu tömürler ve kötü huylu tömürler oluşabilir. Eğer hasta bir erişkinse bu bölgede geniz eti oluşumu beklenmez.
Erişkin hastanın nazofarenks bölgesinde bir lezyon ya da kitle bulunuyorsa mutlaka bir inceleme yapılmalı. Erişkin grubunda sık olarak nazofarenks karsinomları görülür. Ayrıca erişkinlerde lenfoma ve lösemi de bu bölgede sık olarak tutulum gösterebilir.
Çocuklarda erişkinlerden farklı olarak nazofarenks bölgesinde yumuşak doku (raptomiyosarkom) kanseri ya da iyi huylu olan anjiofibrom ya da plazmasitom de görülebilir.
NAZOFARENKS (ÜST YUTAK) KANSERİ NEDENLERİ?
* Sağlıksız beslenme alışkanlıkları
* Enfiye çekilmesi, kokain kullanımı
* Tütsülenmiş yiyecek tüketimi
* Nitrozamin gibi kimyasal maddelerle temas
* Kronik burun enfeksiyonları
NAZOFARENKS (ÜST YUTAK) KANSERİ BELİRTİLERİ
* Burun kanaması ve burun tıkanıklığı
* Kulaklarda uğultu, işitme kaybı
* Boyunda şişlik ve konuşma bozukluğu
* Görme ve koku almada bozukluklar
* Yüzde karıncalanma hissi ve uyuşukluk
* Tüketilen sıvıların burundan gelmesi
NAZOFARENKS (ÜST YUTAK) KANSERİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
Nazofarenks kanseri tedavisi radyoterapi ve kemoterapidir. Bu hastalığın tedavisinde cerrahi müdahale oldukça sınırlıdır.
Nazofarenks kanseri erken evrede yakalanamaz ve tedavi edilmezse, geç aşamalarda metastaz yapabilir. Nazofarenks bölgesi beyne yakın bir bölge olduğu için kafa tabanı ve sinir tutulumları sık görülebilir. Kafanın arka tabanına ve sinirlere metastaz yaptığında hasta, çift görmeler yaşayabilir ya da düşebilir.
Nazofarenks kanserinde erken tanı ve tedaviden sonra ilk 5 yıl çok önemlidir.
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