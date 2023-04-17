Doğal taşlar gerçekten şifalı mı?

Yayınlanma: 17.04.2023 - 16:16

Güncelleme: 17.04.2023 - 16:23

15 senedir migren ağrısı çeken Belgin Dal, 2008 yılında tanıştığı doğal taşlara daha öncesinde hiç inanmıyordu. Ametist bilekliği ile migren ağrılarının geçtiğini söyleyen Dal, kendini taşları araştırırken buldu. Biyoenerji uzmanlığına şifalı taşlar ile başladı.

Sözlerine ''Taşlara taş gözüyle baktığımızda katı bir madde olarak görüyoruz. Oysaki her bir taş molekül ve mineral taşımakta. Bu molekül ve mineraller açık olan deri gözeneklerimizden girerek bedendeki minerallerle dengelenerek bir etkileşim oluşturur. Bu noktada önemli olan şey hangi taşta hangi mineraller bulunduğudur.'' diye başlayan Dal, doğal taşlar hakkında Cumhuriyet Gazetesi'ne konuştu.

TAŞLARDAKİ MİNERAL SAYISINA DİKKAT

Kurşun mineralinin bulunduğu malahit ya da alagonit taşının, bedeninde kist olan insanları olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Belgin Dal, taşlarda bulunan minerallerin kistte toplanacağını belirtirken, ''En fazla 4-6 adet kadar malahit taşı kullanabilir'' dedi. Dolayısıyla taşlarda dikkat edilmesi gereken noktalardan biri taşın mineral sayısı.

İBN-İ SİNA DA ŞİFALI TAŞLARDAN YARARLANDI

Biyoenerji uzmanı Belgin Dal, ''Taşların şifası yüzyıllardır kullanılan bir yöntem. İbn-i Sina Kitabu'l Tıp kitabında kalp hastalarına kehribarı döverek balla karıştırıp yemeleri gerektiğini yazmıştır. Kehribar kan dolaşımını düzenlediği gibi damarları da açıcı özelliği vardır. Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler kehribarı kullanabilir fakat kanı pıhtılaşmayan kişilerin kehribarı kullanmaması gerekir.

Örneğin Türk tıbbının gelişimine katkıda bulunan Mahmud Şirvani, Cevhername kitabında; Akik taşını döverek savaşlarda yaralı askerlerde kullanarak taşın kanı durdurma özelliğinden faydalanmıştır.'' dedi

BİLİNEN YANLIŞLAR: AMETİST HİPERTİROİDİ, AKİK TANSİYONU TETİKLER

Belgin Dal Ametist taşını herkesin kullandığını dile getirirken ''ametist taşında 'lityum' minerali bulunur. Özellikle hipertiroidi hastalarına doktorlar 'lityum' içeren ilaçlar vermez. Evin içinde bu taş tutulabilir ama üstlerinde taşımamalıdır. Ayrıca Ametist taşını yatak odanızda bulundurmak lityum elementinden dolayı beyni uyanık tutacağından yataktan yorgun kalkmanız kaçınılmaz...'' diyerek doğal taş kullanıcılarını uyardı.

''Örneğin Akik taşı kan basıncını yükseltir. Bu nedenle yüksek tansiyonlu bir hasta bu taşı kullanmamalıdır. Ya da 'dumanlı kuvars' taşı bedendeki ağır materyalleri topladığı için 'migren, bel, boyun fıtığı' hastalıklara sahip olanlar üstlerinde taşımaları önemlidir. Bunlara ek olarak Selenyum minerali bağışıklık sistemini düzenleyen bir mineraldir. İlaçların içerisinde bulunan bu mineral 'Selenit' taşında da bulunur. Bağışıklık sistemi açısından kullanılabilir.''

''Ay taşının kilo vermeye yardımcı olduğu bilinir. Oysaki ay taşı kalsiyum minerali taşır. Huzursuz bacak sendromu olanlar, bacaklarında kramp sorunu olanların sorunlarını daha fazla arttırabilir. Denge önemlidir, kalsiyum taşıyan Ay taşının yanına magnezyum taşıyan Prinayt taşı konulursa hem kilo vermeye destek olacak hem de bacaklardaki sorunu geçirecektir.''

Son olarak ''D vitamini eksikliği çeken birisi bakır veya demir minerali taşıyan; malahit, arnet, turmalin, hamlit, kan taşı kullandığında vitamin eksikliği dengelenir'' dedi.

OSMANLI'DA DA KULLANILIYORDU

''Osmanlı'da insanlar para kasalarında para taşı olarak bilinen Sitrin taşını kullanılırdı. Şu an Avrupalılar ticari hayatlarında kullanıyor. Aynı şekilde Kızılderililer Firuze taşını bereket getirsin diye kullanırlardı.''

TAŞ KULLANAN BİRİYSENİZ BUNLARA DİKKAT

Belgin Dal, burçların kullanması gereken taşlar söylentisinin, taşları tuzla yıkamak, dolunay gecelerinde camın yanına koymak gibi inanışların doğru olmadığını aktarırken; Üniversitelerde 'Gemoloji' bölümlerinde bulunan 'Taşların minerolojisi' kitaplarında hangi taşın hangi minerali taşıdığı sorularına cevap bulunabileceğini ekliyor. Ayrıca her taşın bir derecesi olduğunu ve derecesine göre bakım yapılması gerektiğini, taş derecesi 5'in altında olan taşların suda bekletilmemesi gerektiğini söylüyor.

Dal,''Her bir taşı topraklamak gerekir. Toprakta bulunan mineraller taşı yeniler. Yalnız taşta mineral eksikliği varsa toprakta eriyebilme ihtimali de vardır. Bu yüzden taşlarınızın saksıda sadece 1 gün kalması yeterli olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta çiçeksiz ve her hafta değiştirilmesi gereken toprak kullanılmasıdır. Öbür türlü çiçekler solabilir.'' diyerek sözlerini tamamlıyor.