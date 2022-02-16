Doğan Cüceloğlu'nun eşinden duygusal paylaşım
Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, geçen sene bugün 83 yaşında aramızdan ayrıldı. Yıldız Cüceloğlu ise eşinin ölümünün 1. yıl dönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu.
Ünlü Psikolog Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, geçtiğimiz yıl aort damarı yırtılması sonucu hayatını kaybetmişti.
Bugün Cüceloğlu'nun ölümünün ardından tam 1 yıl geçti.
Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu ise eşi Doğan Cüceloğlu'nun ölümünün 1. yıl dönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu.
"YAŞADIN VE YAŞATTIN"
Doğan Cüceloğlu'nun deniz kenarında çekilen bir pozunu paylaşan Yıldız Hanım, şu ifadeleri kullandı:
"Peki ben yaşadım mı be? Bu benim hayatım mıydı? Hakikaten yaşadım mı ben?" diye soruyordun ya. Yaşadın ve yaşattın… Dolu dolu, kendin olarak, hata yapararak, sevgi ve emekle, fayda ve neşe saçarak, merak ederek, bir tılsım gibi, bir nehir gibi yaşadın… İyi ki… Canım benim. Gönül dostum, oyun arkadaşım, kahramanım, sevdiğim… Her anı için şükür ve özlemle."
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