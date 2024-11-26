Yayınlanma: 26.11.2024 - 09:36

Güncelleme: 26.11.2024 - 09:36

Turistik Doğu Ekspresi’nin 2024-2025 kış sezonu seferleri 23 Aralık’ta başladı. Peki, Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu Ekspresi hangi illerden geçiyor? Doğu Ekspresi kaç saat sürüyor?

DOĞU EKSPRESİ GÜZERGAH

Turistik Doğu Ekspresi güzergahı, muhteşem kış manzaraları ile yolcuları adeta büyülemektedir. Ankara'dan hareket eden tren sırasıyla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars illerinden geçmektedir. Dönüş güzergahı ise aynı şehirlerden oluşmaktadır.

SEFER SÜRESİ VE SAATLERİ

Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönündeki yolculuğunu yaklaşık 31 saatte tamamlıyor. Başlangıç noktası Ankara olan tren sırasıyla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars illerinden geçmektedir. Dönüş güzergahı ise aynı şehirlerden oluşmaktadır. Tren her ilde belirli saatlerde mola veriyor.

DOĞU EKSPRESİ GÜZERGAHI VE BİLET FİYATLARI 2024

Turistik Doğu Ekspresi trenleri 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşmaktadır. Her bir yataklı vagon 10 adet kompartımandan, her bir kompartıman ise 2 adet yataktan oluşmak üzere trenin kapasitesi 160 kişidir.

Turistik Doğu Ekspresi 23 Aralık 2024 - 2 Mart 2025 tarihleri arasında hizmet verecek. 2 kişilik yataklı oda fiyatı şu şekilde:

Ankara-Kars güzergahı 2 kişilik yataklı oda fiyat bilgisi:

Ankara-Kars yönü her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma hareket eder.

23.12.24 Pazartesi gününden 17.01.25 Cuma gününe kadar 12.000 TL.

20.01.24 Pazartesi gününden 28.02.25 Cuma gününe kadar ise 14.500 TL.

Kars-Ankara yönü 2 kişilik yataklı oda fiyat bilgisi:

Kars-Ankara yönü ise her hafta Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri hareket eder.

25.12.24 Çarşamba gününden 19.01.25 Pazar gününe kadar 10.500 TL.

22.01.25 Çarşamba gününden 02.03.25 Pazar gününe kadar 13.000 TL.