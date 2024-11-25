Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 25 Kasım 2024 spot doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 25.11.2024 - 15:03

Güncelleme: 25.11.2024 - 15:03

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 677 bin 686 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 18 milyon 886 bin 975 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 945 lira, gaz ticaret miktarı ise 978 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 542 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 347 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 220 milyon 385 bin 552 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 220 milyon 283 bin 293 metreküp olarak kayıtlara geçti.