Yayınlanma: 10.11.2023 - 21:20

Güncelleme: 10.11.2023 - 21:20

Doğu Ekspresi bilet fiyatlarının belli olmasıyla araştırmalar hız kazandı. Turistik Doğu Ekspresi veya Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmak isteyen yurttaşlar Doğu Ekspresi'nin geçtiği şehirleri ve süresini merak ediyor. Peki, Doğu Ekspresi güzergahı nasıl? Doğu Ekspresi kaç gün sürüyor, hangi şehirlerden geçiyor? İşte ayrıntılar...

DOĞU EKSPRESİ TRENİ KALKIŞ SAATLERİ...

Doğu Ekspresi, Ankara Garı’ndan saat 17.55’te harekete başlıyor, bir gün sonra 20.30’da Kars’a varıyor. Kars’tan Ankara’ya ise hareket 08.00’de başlıyor.

DOĞU EKPRESİ HANGİ ŞEHİRLERDEN GEÇİYOR?

Doğu Ekpresi; Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars gibi şehirlerden geçiyor. Doğu Ekspresi bu şehirlerden ilerleyerek 50'den fazla durakta duruyor. Doğu Ekspresi küçük istasyonlarda 2-3 dakika, büyük şehirlerde ortalama 10 dakika bekliyor.

DOĞU EKSPRESİ NE KADAR SÜRÜYOR?

Günlük karşılıklı 1 adet seferin düzenlendiği tren, Ankara - Kars güzergâhındaki seferini 25 saat 32 dakikada; Kars - Ankara güzergâhında ise seferini 25 saat 56 dakikada tamamlıyor.

Ankara'dan yola çıkan tren saat 17.55'te hareket eder ertesi gün 20.27'de Kars'a varır. Bu rota tam olarak 25 saat 32 dakika sürer.

Kars'tan yola çıkan tren ise saat 08.00'da hareket eder ve ertesi gün 09.56'da Ankara'ya varmış olur. Bu yolculuk tam olarak 25 saat 56 dakika sürer.

DOĞU EKSPRESİ İLK SEFERİNİ NE ZAMAN YAPTI?

Doğu Ekspresi, Ankara – Kars demiryolu'nun inşasına paralel olarak ilk seferini 1936 yılında Haydarpaşa – Çetinkaya arasında yaptı. 1939'da hattın Erzurum'a ulaşmasıyla trenin güzergahı Erzurum'a uzadı. O dönemler Erzurum – Kars arasının Rus hat açıklığında olması sebebiyle yolcular Kars'a varmak için Erzurum'da tren değiştirmek zorundaydı. 1962'de hattın standart hat açıklığına değiştirilmesiyle Haydarpaşa-Kars arasında kesintisiz seferler başladı. 2012'de Ankara – İstanbul YHD projesinin inşası sebebiyle hat kısaltıldı ve seyahat başlangıç noktası Ankara oldu.

DOĞU EKSPRESİ'NDE EVCİL HAYVAL SOKULABİLİYOR MU?

Doğu Ekspresi'nde evcil hayvanı ile seyehat etmek mümkün.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ NEDİR?

Turistik Doğu Ekspresi'nin büyük şehirlerde durduğu süre daha fazla. Bu yönüyle Doğu Ekpresi'nden ayrılıyor.

Turistik Doğu Ekspresi trenleri 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşmakta olup her bir yataklı vagon 10 kompartıman(oda), her bir odada ise 2 adet yatak bulunmakta.

Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars yönü kalkış saati 15:55, Kars-Ankara kalkış saati 22:20 olarak planlandı. Turistik Doğu Ekspresi, Ankara - Kars yönünde Erzincan’da 164 dakika, Erzurum’da 180 dakikalık duruşla 30 saatlik bir seyahat, Kars-Ankara yönünde İliç ve Divriği’de 180’er dakika, Sivas’ta 230 dakikalık duruşla 34 saat 30 dakikalık bir seyahat programlandı.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLET SATIŞLARI BAŞLADI MI?

Bu yıl Turistik Doğu Ekspres seferleri 11 Aralık'ta başlayacak, bilet satışları geçtiğimiz günlerde başladı.