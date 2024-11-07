Yayınlanma: 07.11.2024 - 13:47

Güncelleme: 07.11.2024 - 13:47

Popüler video platformu Youtube Premium, abonelik ücretlerinde artışa gitti. Youtube, AB, Orta Doğu ve Güney Amerika’daki birçok ülkede uyguladığı fiyat artışlarının ardından, Türkiye'deki abonelik ücretlerinde de zam yaptı. Peki, YouTube Premium aboneliğine zam mı geldi? YouTube Premium aboneliği ne kadar oldu?

YOUTUBE PREMİUM ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Youtube Aile Paketi fiyatı 159,99 TL'ye çıktı. Öğrenci aboneliği ise 52,99 lira oldu.

Yeni zamlı tarife şöyle:

Bireysel Paket- 57,99 TL'den 79,99 TL'ye çıktı.

Aile Paketi- 115,99 TL'den 159.99 TL'ye çıktı.

Öğrenci Paketi- 37,99 TL'den 52,99 TL'ye çıktı.