Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Fatih karakteri ile tanınan ünlü oyuncu Doğukan Güngör'ün neden gözaltına alındığı merak ediliyor. Peki, Doğukan Güngör neden gözaltına alındı? Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör kimdir?

DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR?

Doğukan Güngör, 1 Temmuz 1996’da Ankara’da doğdu. Eğitim hayatına 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde başlayarak devam etti ve kısa süreli de olsa ünlü oyuncu ve eğitimci Harika Uygur ile Chubbuck metodu üzerine çalıştı. Sahne çalışmaları çerçevesinde klasik ve modern drama türlerinde yer aldı; örneğin Othello, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi oyunlar repertuarında yer aldı.

Televizyon serüveni ilk olarak, 2018 yılı itibarıyla Meryem dizisiyle başladı.

Öne çıkan çıkışını 2020 yılında yer aldığı Zümrüdüanka dizisindeki Hamit karakteriyle yaptı. Bu rol, televizyon izleyicisi nezdinde daha görünür olmasına zemin hazırladı. Ardından 2022-2023 döneminde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakteriyle, genç jenerasyon oyuncular arasında dikkat çeken bir aktör haline geldi.

DOĞUKAN GÜNGÖR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Dizi- film ve medya dünyasındaki ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu sürüyor.

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Fatih' karakterini oynayan Doğukan Güngör de uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.