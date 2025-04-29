Doğum kontrolünde yeni dönem: Erkekler için özel iğne üretimi

Yayınlanma: 29.04.2025 - 21:33

Güncelleme: 29.04.2025 - 21:33

Erkekler için uzun süredir geliştirilmeye çalışılan doğum kontrol yöntemlerinde nihayet somut bir gelişme yaşandı. ABD merkezli biyoteknoloji firması Contraline, hormon içermeyen ve sperm geçişini geçici olarak engelleyen ADAM™ isimli doğum kontrol jelinin insan üzerindeki ilk denemelerinde iki yıllık başarı raporunu açıkladı. Şirket, tüm süreç olumlu ilerlerse bu yenilikçi yöntemin 2028’de piyasaya çıkabileceğini duyurdu.

HORMON İÇERMEYEN YENİ YÖNTEM: ADAM™

ADAM™, testislerle üretra arasındaki spermi taşıyan kanal olan vas deferens üzerine etki ederek spermin geçişini geçici olarak engelleyen bir hidrojel içeriyor. 30 dakikalık bir randevu sırasında enjekte edilen bu jel, sperm hareketini engelliyor ancak boşalmayı ve cinsel hissiyatı etkilemiyor. Ürünün en dikkat çekici yanı, belirli bir sürenin sonunda jelin zararsız bir şekilde çözünerek sperm akışını yeniden sağlaması. Yani kalıcı değil, geri dönüşlü bir çözüm sunuyor.

60 YILLIK ARAYIŞ SON MU BULDU?

Yıllardır süren erkek doğum kontrolü araştırmalarında, bugüne dek tam anlamıyla güvenli, etkili ve geri dönüşlü bir yöntem onaylanmadı. Genetik araştırmalar, protein baskılayıcıları, hatta “spermi felç eden” maddeler denenmiş olsa da, piyasaya çıkan kalıcı ve etkili bir ürün geliştirilemedi. ADAM™, vas deferensi bloke eden ancak ikinci bir işlem gerektirmeden zamanla çözünebilen yapısıyla bu açığı kapatmayı hedefliyor.

İLK İNSAN DENEMELERİ TAMAMLANDI

Contraline’in güncel açıklamasına göre, ürünü ilk deneyen iki katılımcı, enjeksiyondan tam 24 ay sonra dahi semen örneklerinde azoospermi (yaşayan sperm bulunmaması) durumu gösterdi. Denemelere daha sonra katılan diğer katılımcılarda da 12, 15, 18 ve 21. aylarda etkili doğum kontrolü sağlandığı gözlemlendi. Tedaviyi alan hiçbir katılımcıda ciddi yan etkiye rastlanmadı. Bu sonuçların ardından Faz 2 denemeleri için resmi onay alındı ve 2025 sonbaharında 30 kişinin daha katılacağı ikinci aşama başlıyor.