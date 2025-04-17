Doğuma müdahale etmek istedi... Elon Musk’ın 'büyük beyin' planı ortaya çıktı

Yayınlanma: 17.04.2025 - 14:57

Güncelleme: 17.04.2025 - 14:59

Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, daha fazla çocuk yapılması gerektiğine dair inancını açıkça dile getiriyor ve şu ana kadar resmi olarak 14 çocuğun babası olduğu biliniyor.

Milyarlarca dolarlık servetiyle hayat pahalılığı gibi sorunlardan etkilenmese de ebeveynliğin getirdiği bazı zorluklardan o da kaçamıyor.

"BÜYÜK BEYİN" TAKINTISI

53 yaşındaki Musk, şu sıralar muhafazakâr influencer Ashley St. Clair ile yasal bir anlaşmazlık içinde. St. Clair, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Musk’ın 13. çocuğunu dünyaya getirdiğini iddia etti.

Ashley St. Clair

Her ne kadar Musk bu iddiayı kamuoyuna doğrulamamış olsa da, Wall Street Journal’ın haberine göre yapılan babalık testi Musk’ın çocuğun babası olma olasılığını %99.9999 olarak gösterdi. Haberlere göre, bebek erkek ve ismi de Romulus.

Musk’ın çocuklarının annelerine yönelik talepleri sadece babalık testiyle de sınırlı değil. Wall Street Journal, Musk’ın çocuklarının annelerinden, doğumu sezaryenle gerçekleştirmelerini istediğini, çünkü bunun, çocuğun 'daha büyük bir beyne' sahip olmasını sağlayacağına inandığını yazdı.

Ancak bu iddianın tıbbi bir dayanağı bulunmuyor. St. Clair’in bu talebi reddettiği, diğer annelerin doğum şekilleriyle ilgili ise net bir bilgi olmadığı belirtiliyor.

ANNELERE AKIL ALMAZ TEKLİF

Musk'ın bir diğer akıl almaz talebi ise tüm çocuklarının ve onların annelerinin, ABD'nin Teksas eyaletinin Austin kentinde özel bir tesiste birlikte yaşaması.

Bu istek her ne kadar “tarikatvari” görünse de, söz konusu dünyanın en zengin adamı olunca işler farklı yürüyor. Haberlere göre şu an bu kampüste yalnızca Neuralink yöneticisi Shivon Zilis, yani Musk’ın dört çocuğunun annesi yaşıyor. Haberlere göre, Grimes (Claire Boucher) ve Ashley St. Clair ise bu talebi reddetti.

Grimes (Claire Boucher)

Öte yandan St. Clair, Musk’ın çocuklarının annelerine sessiz kalmaları için ciddi paralar teklif ettiğini de öne sürdü.

Kendisine, çocuğuna babasının Musk olduğunu 21 yaşına gelene dek açıklamaması karşılığında 15 milyon dolar ve 100 bin dolarlık ek bir ödeme teklif edildiğini söyledi.

Aynı teklifin diğer annelere de, Musk’ın uzun yıllardır kişisel işleriyle ilgilenen Jared Birchall aracılığıyla yapıldığını iddia etti.

MUSK'IN ÇOCUKLARI...

Elon Musk’ın ilk çocuğu, 2002 yılında, Kanadalı yazar ve eski eşi Justine Wilson ile dünyaya gelen Nevada adlı oğlu olmuştu. Ancak bebek, doğumdan sadece 10 hafta sonra yaşamını yitirdi. Bu acı kaybın ardından çiftin beş çocuğu daha oldu: ikizler Vivian ve Griffin (20), üçüzler Kai, Saxon ve Damian (19).

Musk daha sonra Grimes ile üç çocuk sahibi oldu: oğulları X Æ A-Xii ("X Ash A Twelve"), Tau Techno Mechanicus ve taşıyıcı anne aracılığıyla doğan kızları Exa Dark Sideræl.

Shivon Zilis ile olan ilişkisi sonucunda ise Musk’ın dört çocuğu bulunuyor:

2021’de doğan ikizler Strider ve Azure, 2024’te doğan kızları Arcadia, ve Mart 2025’te doğan oğlu Seldon Lycurgus.