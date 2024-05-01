Yayınlanma: 01.05.2024 - 17:27

Güncelleme: 01.05.2024 - 17:27

Doğurganlık sorunları, çiftlerin %15'ini etkiliyor. Özellikle sebebi belirlenemeyen infertilite durumunda uzmanlar, yaşam tarzında yapılacak sağlıklı değişimlerin doğurganlığı %69 oranında iyileştirebileceği görüşünde bulunuyor. Peki, doğurganlığı desteklemenin püf noktaları nelerdir? İşte doğurganlığı artırmanın 8 doğal yolu...

DOĞURGANLIĞI DESTEKLEMENİN 8 YOLU

1. Karbonhidrat tüketimini azaltın:

Karbonhidrat içeren gıdaları mümkün olduğunca az tüketmek, sağlıklı bir kiloda kalmayı, insülin seviyelerini dengelemeyi, yağ yakımını ve menstrual döngülerin düzenli olmasını sağlayarak doğurganlığı destekler. Yapılan geniş çaplı bir araştırma, karbonhidrat tüketiminin azaltılmasının doğurganlık şansını artırdığını doğruluyor. Beslenme düzenine dahil edilen karbonhidratların da mümkün olduğunca daha az rafine edilmiş gıdalar olması öneriliyor.

2. Multivitamin desteği alın:

Haftada üç ya da daha fazla kez multivitamin desteği alan kadınların doğurganlık sorunu yaşama riskinin %20 azaldığı doğrulandı. Özellikle folat içeren multivitamin destekleri, doğurganlığı desteklemek için öneriliyor. Doktorunuzla konuşarak sizin durumunuza en uygun multivitamin takviyesini belirleyebilirsiniz.

3. Antioksidan tüketimini artırın:

Yapılan araştırmalar, antioksidan içeren gıdaları tüketmenin hem kadınlarda hem de erkeklerde doğurganlığı desteklediğini doğruluyor. Vücuttaki serbest radikallerin yeniden aktive edilmesini sağlayan antioksidanlar, spermlerdeki ve yumurta hücrelerindeki hücre hasarını azaltmaya yardımcı oluyor. Hamile kalmayı deneme sürecinde bolca meyve, sebze, kuruyemiş ve tohum tüketmenin yanı sıra C ve E vitaminleri, folat, beta-karoten ve lutein takviyesi alınması da tavsiye ediliyor.

4. Lifli gıdalar tüketin:

Lif içeren gıdalar, vücuttaki fazlalık hormonların atılmasını kolaylaştırır ve kan şekerini dengeleyerek doğurganlığı destekler. Tam tahıllı gıdalar, meyveler, sebzeler ve kurubaklagiller, bol miktarda lif içerir. Bu gıdaların düzenli tüketimi sindirimi destekler, metabolizmayı düzenler ve hormonal dengenin korunmasına yardımcı olur, böylece doğurganlık üzerinde olumlu etkiler sağlar.

5. Trans yağlardan kaçının:

Trans yağ tüketimi herkes için çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilirken, sağlıklı yağlar tüketmenin metabolizmayı desteklediği de bir gerçek. Hamile kalmaya çalışan çiftlerin özellikle trans yağlardan uzak durması öneriliyor çünkü özellikle kadınlarda trans yağların insülin seviyelerini olumsuz etkilemesi, yumurtlama ile ilgili sorunların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bazı margarinler, kızarmış yiyecekler, işlenmiş gıdalar ve pastane ürünlerinin çoğu trans yağ içerdiğinden, hamile kalmaya çalışırken bu tür gıdalardan uzak durmak gerekir. Yapılan bazı araştırmalar, diğer sağlıklı yağlar yerine trans yağ tüketiminin yumurtlamaya bağlı kısırlığı %31 artırdığını, karbonhidrat yerine trans yağ tüketmenin ise aynı riski %73 oranında artıracağını ortaya koyuyor. Bu nedenle, sağlıklı bir hamilelik için trans yağ içeren gıdalardan kaçınılması önemlidir.

6. Protein kaynaklarınızı değiştirin:

Yapılan bir araştırma, hayvansal gıda kaynaklı protein yerine sebze kaynaklı protein tüketmenin doğurganlık şansını artırdığını doğruladı. Sıklıkla et, balık ve tavuk tüketmek, yumurtlamaya bağlı kısırlığı %32 oranında artırabilirken, sebze ve kurubaklagil kaynaklı proteinlerin yumurtlamaya bağlı kısırlık riskini %50 azalttığı biliniyor. Bu nedenle, hamilelik sürecinde sebze ve kurubaklagiller gibi bitkisel kaynaklı proteinleri tercih etmek, doğurganlık üzerinde olumlu etki sağlayabilir.

7. Kahvaltıyı büyütün:

Yapılan bir araştırmada, daha besleyici bir kahvaltı alışkanlığının, doğurganlığın önündeki en yaygın engellerden biri sayılan polikistik over sendromuna (PKOS) karşı etkili olabileceği kanıtlandı. Normal kiloda PKOS’lu kadınlar için daha kalorili bir kahvaltı, insülin seviyelerini %8, testosteron seviyelerini ise %50 azaltmaya yardımcı oluyor. Ancak uzmanlar, kahvaltıda daha fazla kalori alınması durumunda akşam yemeği öğününün biraz daha az kalorili planlanarak dengelenmesi gerektiği görüşünde. Bu bulgular, doğurganlık sorunlarıyla mücadele eden kadınlar için besleyici bir kahvaltının önemini vurguluyor ve sağlıklı bir diyetin doğurganlık üzerindeki olumlu etkilerini destekliyor.

8. Daha aktif olun:

Egzersizin doğurganlık üzerindeki olumlu etkileri büyük olsa da, aşırıya kaçmamak önemlidir. Düzenli bir egzersiz rutiniyle metabolizmanızı iyileştirmek ve aktif bir yaşam tarzı benimsemek doğurganlığı destekleyebilir. Haftanın birkaç günü düzenli yürüyüş yapmak veya merdivenleri tercih etmek bile faydalı olabilir. Ancak uzmanlar, aşırı yüksek yoğunluklu ve ağır egzersizlerin doğurganlığa zarar verebileceğini belirtiyor. Egzersiz programınızı dengeli ve uygun düzeyde tutmak, sağlıklı bir doğurganlık için önemli bir adımdır.