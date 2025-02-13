Doksanların pop yıldızı Ozan Orhon: 'Beni TikTok maymunu yapmaya çalıştılar'

Yayınlanma: 13.02.2025 - 15:50

Güncelleme: 13.02.2025 - 15:50

90’lı yılların pop müziğine damga vuran isimlerinden Ozan Orhon, Pınar Kerimoğlu ile gerçekleştirdiği röportajda, müzik kariyeri ve sosyal medya deneyimi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sektörde dost edinmenin neredeyse imkansız olduğunu belirten Orhon, müzik dünyasının sahte insanlarla dolu olduğunu ve bu ortamda yaşamanın zorluğuna dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, ayrıca yeni jenerasyon sanatçılar hakkında da eleştirilerde bulundu.

Ozan Orhon, kısa süreliğine TikTok’ta yer aldığını ve sosyal medya deneyimini şöyle anlattı:

“Eşimin tavsiyesiyle TikTok’a girdim. Amacım, her akşam hayranlarımla müzik yolculuğuna çıkmaktı. Gitarımı elime alıp şarkılarımı söylerken, bir anda hediyeler gelmeye başladı. Sonra bana yorumlar yapıldı: ‘Abi, sen de mi parasız kaldın?’ gibi şeyler duyunca, 'Burası bana göre değil' dedim ve hemen bıraktım. 52 yaşından sonra beni TikTok maymunu yapmaya çalıştılar!”

Orhon, bu deneyimle sosyal medyanın yeni dinamiklerine ayak uyduramadığını ve gelen tepkiler nedeniyle hızla bu platformdan uzaklaştığını belirtti.

YENİ JENERASYONA ELEŞTİRİ

Günümüz müzik piyasasına dair de sert eleştirilerde bulunan Orhon, yeni jenerasyon sanatçılar hakkında şunları söyledi:

"Yeni jenerasyonda star ışığı göremiyorum! Şarkıcı olmak başka, star olmak başka bir şey. Bu jenerasyonda sadece Edis'te star ışığı görüyorum. Gerçekten o aurası var. Mesela, Mabel Matiz çok iyi şarkılar yazıyor, harika sözleri var ama benim için bir star değil.”

Orhon, müzik dünyasında gerçek bir yıldızın sadece birkaç sanatçının sahip olduğu özel bir ışığa sahip olduğunu vurguladı.

"BU CAMİA DOSTLUK KALDIRMAZ"

Müzik dünyasında dostlukların sahte olduğunu belirten Orhon, sektör hakkında şunları söyledi:

"Bu camiada dostum yok, olamaz da zaten! Hepsi sahte insanlar. Müzik sektörü, içten pazarlıklı ve sahtekâr insanlarla dolu. Benim gerçek dostum sadece Tayfun."

Orhon, müzik dünyasının iç yüzüne dair oldukça sert bir bakış açısı sundu ve sahte ilişkilerin yaygın olduğunu belirtti.

"NİYE EVLENDİĞİMİ HÂLÂ SORGULUYORUM"

1996 yılında Ebru Şallı ile kısa süreli bir evlilik yapan Orhon, bu dönemi de şu sözlerle değerlendirdi:

"O dönem benim için oldukça fırtınalıydı. Albümüm başarılı olmamıştı, o psikolojinin içindeydim. 'Perişan' albümünün klibinde Ebru’yu seçmişlerdi. O sırada motosiklet kullanıyordum, Ebru'yu gezdirdim, arkadaşlığımız başladı ve sonra evlendik. Ben hâlâ neden evlendiğimi sorguluyorum! O da çocuk, ben de çocuktum. Ebru, o zaman sadece 18 yaşındaydı."