Belediyede 'TikTok şakası': Engelli personelin üzerine kolonya döküp, ateşe verdiler!

Yayınlanma: 06.02.2025 - 12:49

Güncelleme: 06.02.2025 - 13:21

Seferihisar Belediyesi'nde görev yapan 3'ü müdür 5 personel, 31 Ocak'ta iddiaya göre, TikTok'ta popüler olan 'kolonya yakma' akımını belediyede engelli kadrosunda memur olarak çalışan ve ilçede 'Efe' lakabıyla tanınan Murat Sakarya üzerinde denedi.

Şaka adı altında üzerine kolonya dökülüp, ateşe verilen zihinsel engelli Sakarya'nın yüzünde yanıklar oluştu. Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sakarya, tedavisinin ardından taburcu edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Seferihisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ö.A. ile bir personeli gözaltına aldı. Olay yerinde bulunan 3 personelin de ifadesine başvuruldu.

Belediye çalışanları ifadelerinde; sevdikleri bir arkadaşları üzerinde TikTok'ta gördükleri akımı şaka amacıyla denediklerini ancak sonucun böyle olabileceğini düşünmediklerini belirtip, üzgün olduklarını söyledi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin olayla ilgili yaptığı açıklamada "Süreç devam ettiği için şu an konuşmam doğru olmaz. Soruşturmanın ardından gerekli kararlar verilecek" dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Seferihisar Belediyesi yapılan yazılı açıklamada, "Kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine hızlı bir adım atılarak, olayla doğrudan ilgili iki çalışanın görevine son verildi. Konuyla ilgili disiplin komisyonu derhal toplanırken, olayla ilgili tüm şüpheliler disiplin komisyonuna sevk edildi. Sorumlular hakkında soruşturma süreci başlatıldı. Süreç titizlikle yürütülüyor ve tamamlandığında kamuoyuyla gerekli bilgiler paylaşılacak" denildi.

Açıklamada, belediye yönetiminin, etik ve insani değerlere bağlı kalarak hareket edeceğinden hiçbir yurttaşın şüphe duymaması gerektiği de ifade edildi.