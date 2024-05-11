Eski Devlet Bakanı Bekir Aksoy için TBMM’de tören düzenlendi

Yayınlanma: 11.05.2024 - 12:51

Güncelleme: 11.05.2024 - 12:54

TBMM Şeref merdivenlerinde Devlet eski Bakanı Aksoy için tören düzenlendi.

Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM eski Başkanları, İçişleri eski Bakanları, milletvekilleri ve ailesi katıldı.

Aksoy’un özgeçmişi okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra dua okundu. Aksoy için Kocatepe Camii’nde öğle namazını muteakip cenaze namazı kılınacak ve cenazesi Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedilecek.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ile CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yan yanan saf tuttu.