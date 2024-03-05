Doktorlar uyardı: Z kuşağını bekleyen büyük tehlike

Yayınlanma: 05.03.2024 - 13:56

Güncelleme: 05.03.2024 - 13:56

Miyopluk halihazırda Birleşik Krallık nüfusunun yüzde 46'sını etkiliyor, ancak LEC Londra ve dünya çapında 44 göz kliniğinin CEO'su Dr. Jorgensen, durumun daha da kötüleştiğine inanıyor.

Independent'ın haberine göre; Çin'de sekiz kliniği var ve burada çeşitli bölgelerde miyop oranının yüzde 30'dan yüzde 95'e çıktığına tanık oldu.

Doktor, insanların boş zamanlarını nasıl geçirdikleri konusunda büyük bir değişiklik olmadan benzer bir sonucun yakında İngiltere'yi etkileyeceğine inanıyor.

Dr Jorgenson ilk olarak çocukların daha sık kapalı mekanlarda kalmaları nedeniyle güneş ışığına maruz kalmadıklarını açıkladı. Bu, dopamin düzeylerini etkileyebilir ve sonradan bakıldığında, daha sonraki yaşamlarında görme yeteneği üzerinde zincirleme bir etkiye sahip olabilir.

"Çocuklar önceki nesiller kadar dışarı çıkmıyor, ihtiyaç duydukları her şey cihazlarında önlerinde."

Dolayısıyla bu, "doğal güneş ışığı alamadıkları" ve "miyopide gözle görülür bir artışa" neden oldukları anlamına geliyor.

"Bu endişe verici ve gördüğümüz şey bir salgın" diye devam etti.

Dr. Jorgenson daha sonra ekran süresine atıfta bulunarak, yüzden birkaç inç uzakta bir ekrana sahip olmanın, gözlerin daha az yanıp sönmesi ve aşırı telafi anlamına geldiğini, bunun da göz küresinin uzamasına ve odaklarının zarar görmesine yol açabileceğini açıkladı.

Bazı ciddi miyop vakaları, körlüğe yol açabilecek makula dejenerasyonuna yol açabilir.

"Ciddi miyopluk, glokom ve retina dekolmanı gibi diğer ciddi durumların gelişme şansını da önemli ölçüde artırıyor" dedi.

"Bu çok ciddi bir durum; yüksek miyopi vakalarını 30 kat daha sık görüyoruz ve bu da göz hastalıkları, katarakt, glokom, retina dekolmanı ve AMD gibi dört etkeni tetikliyor."

Myopia Focus kampanyasının arkasındaki optometrist Jason Higginbotham şunları ekledi: "Yaşam tarzındaki değişiklikler nedeniyle, artan sayıda insan miyopiye bağlı görmeyi tehdit eden durumlar geliştirme riskiyle karşı karşıyadır. Bu artık potansiyel bir tehdit olarak görülmemelidir; çok gerçek. Bakanlara bu konuda bir şeyler yapmaları için baskı yapmak istiyoruz. Terapi ne kadar erken başlarsa çocuğunuzun gelecekte görme kaybı riskiyle karşı karşıya kalma olasılığı da o kadar azalır. Hükümetin harekete geçmesine ihtiyacımız var."