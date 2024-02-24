Hastalıkların her zerresini yok ediyor! İlaçları çöpe attıran mucize şifa: Doğal ağrı kesici

Doğru beslenme, birçok alanda büyük etkileri beraberinde getiriyor. Örneğin; sıklıkla yaşanan ağrılarla mücadelenin sırrı, aslında doğru beslenmekte yatıyor olabilir. İşte, adeta doğal ağrı kesici etkisi gösteren besinler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 15:26
Hastalıkların her zerresini yok ediyor! İlaçları çöpe attıran mucize şifa: Doğal ağrı kesici
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Birçok hastalık aslında insanların kendilerine dikkat etmemesinin ardından gerçekleşiyor. En büyük sağlık problemlerini doğuran ana etkenlerden biri de sağlıklı besinler tüketmemek. İşte, doğal ilaç etkisi gösteren ve sağlıklı besinler...

ZERDEÇAL

Zerdeçal, kurkumin adı verilen güçlü bir anti-enflamatuar bileşik içerir. Artrit, adet ağrısı ve baş ağrısı dahil olmak üzere çeşitli ağrı türlerini tedavi etmek için kullanılabilir.

ZENCEFİL

Zencefil, iltihaplanma ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilen gingerol adı verilen bir bileşik içerir. Mide bulantısı ve kas ağrısı gibi çeşitli ağrı türlerini tedavi etmek için kullanılabilir.

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini, antosiyanin adı verilen antioksidanlar açısından zengindir. Bu antioksidanlar, iltihaplanmayı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Kas ağrısı ve eklem ağrısı gibi ağrıları tedavi etmek için kullanılabilirler.

KİRAZ

Kiraz, antosiyaninler açısından da zengindir. Eklem ağrısı, kas ağrısı ve baş ağrısı gibi ağrıları tedavi etmek için kullanılabilirler.

ANANAS

Ananas, bromelain adı verilen bir enzim içerir. Bu enzim, iltihaplanmayı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Kas ağrısı, eklem ağrısı ve sinüs ağrısı gibi ağrıları tedavi etmek için kullanılabilir.


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