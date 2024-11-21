Doktorlardan önemli uyarı: Tuvalette 10 dakikadan fazla oturmayın!

Yayınlanma: 21.11.2024 - 21:28

Güncelleme: 21.11.2024 - 21:28

Birçoğumuz tuvalete telefonla gitme alışkanlığına sahibiz. Üç dakikalık bir ihtiyaç, ekran kaydırmalarıyla kolayca 15 dakikaya çıkabiliyor. Ancak uzmanlar, tuvalette uzun süre oturmanın sağlığımız üzerinde olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarıyor.

TUVALETTE UZUN SÜRE KALMANIN OLUMSUZLUKLARI

Teksas Üniversitesi Güneybatı Tıp Merkezi'nde kolorektal cerrah olan Dr. Lai Xue, "Hastalar bana şikayetlerle geldiğinde, üzerinde durmamız gereken ana konulardan biri tuvalette çok zaman geçirmek oluyor" diyor. Uzmanlar, tuvalette 5 ila 10 dakikadan fazla kalmanın sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

UZUN SÜRE OTURMAK NEDEN ZARARLI?

Öncelikle, yerçekimi vücudumuz üzerinde sürekli bir etki yaratır. Tuvalette oval şeklindeki açık klozet oturağı, kalçaları sıkıştırarak rektumun normalden daha düşük bir pozisyonda kalmasına neden olur. Yerçekimi, vücudun alt kısmını aşağı çekerek kan dolaşımını etkiler. Dr. Xue, "Bu durum, kanın girişine izin verirken geri dönmesini zorlaştıran bir valf gibi çalışır" diye açıklıyor.

Sonuç olarak, anüs ve alt rektum çevresindeki damarlar genişleyip kanla dolarak hemoroid riskini artırır.

TUVALET ALIŞKANLIKLARI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

City of Hope Orange County'de müdahaleci gastroenterolog olan Dr. Lance Uradomo, tuvalete telefon, dergi veya kitap götürmemeyi tavsiye ediyor. Dr. Monzur ise, "Uzun süre orada olacağınız düşüncesiyle tuvalete gitmemelisiniz. Zihninizi meşgul edecek bir şeyler getirmek isteyeceksiniz" diyor ve ekliyor: "Tuvalette oturmayı olabildiğince sıkıcı hale getirin."

Eğer 10 dakika içinde tuvaletinizi yapamadıysanız, kalkıp biraz dolaşmak faydalı olabilir. Hareket etmek, bağırsak kaslarını uyararak tuvalet ihtiyacını kolaylaştırır. Ayrıca, bol su içmek ve yulaf, fasulye gibi lifli gıdalar tüketmek düzenli bağırsak hareketleri için önemlidir. Ulusal Tıp Akademisi, günlük 2.7 ila 3.7 litre su tüketimini öneriyor. ABD Tarım Bakanlığı ise her 1.000 kalori için 14 gram lif alımını tavsiye ediyor.

KANSER BELİRTİSİ

Dr. Uradomo, artan kabızlık veya uzun süre tuvalette oturma ihtiyacının kanser belirtisi olabileceğini belirtiyor: Uradomo konu hakkında "Kolon içinde büyüyen bir kitle, dışkının akışını engelleyebilir ve bu da kabızlık ve kanamaya neden olabilir" şeklinde konuştu.

Amerikan Kanser Derneği, 1990'lardan bu yana 55 yaş altı kişilerde kolorektal kanser oranlarında artış olduğunu bildiriyor. Bu yıl, 106.590 yeni kolon kanseri ve 46.220 yeni rektal kanser vakası beklendiğini açıkladılar. Dr. Uradomo, kariyeri boyunca daha genç hastaların hemoroid ve kabızlık şikayetleriyle gelip daha sonra rektal kanser teşhisi aldıklarını belirtiyor.