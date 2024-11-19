Uzmanlar 'evde kalın' çağrısı yaptı: Norovirüs hızla yayılıyor, semptomları neler?
Sağlık otoritelerinin 'son derece bulaşıcı' olarak tarif ettiği bir virüs hızla yayılırken uzmanlar, bu 'altı belirtiye' sahip olan kişilere 'evde kalmaları' çağrısında bulundu.
Kış, henüz tam anlamıyla varlığını hissettirmese de 'kış virüsü' dünya çapında varlığını hissettirmeye başladı. Uzmanlar, 'Norovirüs' semptomları ve doğru tedavi yöntemleri konusunda uyarılarda bulunuyor...
NOROVİRÜS NEDİR?
Norovirüs, 'temas yoluyla' yayılan ve enfekte olan kişilerde çeşitli rahatsızlıklara neden olabilen son derece bulaşıcı bir virüstür. Özellikle sonbahar ve kış aylarında, daha fazla insanın kapalı mekanlarda, birbirlerine yakın şekilde vakit geçirmeleri nedeniyle artış göstermektedir.
NOROVİRÜS TÜRKİYE'DE GÖRÜLÜYOR MU?
2024 yılında Türkiye'de norovirüs vakalarında artış yaşanmış ve hastanelerin acil servislerinde yoğunluk gözlemlenmiştir.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Alpay Azap, norovirüsün dünya genelinde en sık ishal nedeni olan etkenlerden biri olduğunu ve özellikle okul, kreş, gemi ve hastane gibi kalabalık ortamlarda salgınlara yol açabileceğini belirtmiştir. Azap, virüsün çok bulaşıcı olduğunu vurgulayarak temizlik önlemlerinin önemine dikkat çekmiştir.
İSHAL ŞİKAYETİ OLANLARIN DİKKATİNE
Bu virüs, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de akut gastroenterit vakalarının önemli bir kısmından sorumludur. Öyle ki, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne göre, ishal şikâyeti ile hekime başvuran erişkinlerin yaklaşık yüzde 20'sinde norovirüs tespit edilmektedir.
NOROVİRÜS BELİRTİLERİ
Sağlık otoriteleri tarafından açıklanan bu 6 belirtiye sahip olmanız halinde, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız tavsiye edilmekte.
İşte, o belirtiler...
- Mide bulantısı
- Kusma
- İshal
- Yüksek ateş
- Baş ağrısı
- Halsizlik
NOROVİRÜS TEDAVİSİ: NASIL BESLENMELİYİZ?
Sağlık uzmanları, midenizi daha fazla rahatsız etmemek için hafif yemekleri tercih etmenizi tavsiye etmekte. Şayet yemek yemekte zorlanıyorsanız, tost ve kraker gibi sindirimi kolay yiyeceklerden az miktarda tüketebilirsiniz.
DÜZENLİ SIVI TÜKETİMİ
Konunun uzmanlarından Dr. John Burke'ye göre, “Halsizliğe neden olan herhangi bir hastalıkta, dehidrasyonu önlemek için sıvı seviyelerini korumak son derece önemlidir. Zira vücudumuz, kusma ve ishal yoluyla çok fazla sıvı kaybeder."
İşte, bu nedenle, norovirüse enfekte olduğunuzda düzenli olarak 'temiz sıvılar' tüketmelisiniz.
AZAMİ İSTİRAHAT SÜRESİ
Uzmanlar ayrıca, norovirüs ile enfekte olduğunuzda, hızlı bir iyileşme için dinlenmenin şart olduğunu söylüyor ve vücudun virüsten kurtulması için yeterli olan sürenin de 'en az 48 saat' olduğunun altını çiziyor.
VAKALAR ARTIYOR...
İngiltere'de uzmanlar, yukarıdaki belirtilere sahip kişiler için 'evde kalın' çağrısı yaparken, 'önümüzdeki günlerde vakaların artması muhtemel' diyen epidemiyologlara göre, virüsten korunmak mümkün ve dikkat etmemiz gereken iki temel kural ise şu şekilde:
- Elleri daima sabun ve ılık suyla yıkamak
- Yüzeyleri temizlemek için çamaşır suyu bazlı ürünler kullanmak
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