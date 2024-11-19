Uzmanlar 'evde kalın' çağrısı yaptı: Norovirüs hızla yayılıyor, semptomları neler?

DÜZENLİ SIVI TÜKETİMİ

Konunun uzmanlarından Dr. John Burke'ye göre, “Halsizliğe neden olan herhangi bir hastalıkta, dehidrasyonu önlemek için sıvı seviyelerini korumak son derece önemlidir. Zira vücudumuz, kusma ve ishal yoluyla çok fazla sıvı kaybeder."

İşte, bu nedenle, norovirüse enfekte olduğunuzda düzenli olarak 'temiz sıvılar' tüketmelisiniz.