Doktorlar’ın Ela ve Zenan’ı yıllar sonra buluştu! Yasemin Özilhan ile Melike Güner'den duygulandıran paylaşım

Yayınlanma: 10.02.2025 - 10:03

Güncelleme: 10.02.2025 - 10:03

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden Doktorlar'ın sevilen oyuncuları Yasemin Özilhan ve Melike Güner, yıllar sonra bir araya geldi. Dizide "Ela" ve "Zenan" karakterlerine hayat veren ikili, değişimleriyle dikkat çekti.

2006-2011 yılları arasında ekranlara gelen ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Doktorlar, Kutsi, Yasemin Özilhan, Melike Güner, Bekir Aksoy, Yeşim Ceren Bozoğlu, Devrim Nas ve Aysun Kayacı gibi isimleri kadrosunda barındırıyordu.

Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen ne dizi ne de oyuncuları unutuldu.

Oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, hayatına farklı bir yön çizerken, Melike Güner ise zaman zaman bazı projelerde yer aldı. Dizide dostluklarıyla dikkat çeken Ela ve Zenan, yıllar sonra yeniden bir araya gelerek buluşmalarından kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yasemin Özilhan, Melike Güner’in ona bir şeyler anlatırken çekilen ve birlikte güldükleri bir anı "Sen anlat ben dinlerim" notuyla yayınladı. Ünlü oyuncuların keyifli anları takipçileri tarafından büyük ilgi görürken, değişimleri de dikkatlerden kaçmadı.