Doktorlar'ın 'Jülide'si Mehtap Altunok'tan 'tekelleşme' isyanı: 'Ülkeyi terk ettim...'

Yayınlanma: 13.01.2025 - 17:49

Güncelleme: 13.01.2025 - 17:50

Son birkaç gündür bazı ünlü oyuncular tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, ID Danışmanlık Ltd. Şti'nin kurucusu ve sahibi Ayşe Barım hakkında 'dizi-film sektöründe tekelleşme' iddiaları ortaya atıldı.

AYŞE BARIM HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar gerekçesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için soruşturma başlatıldı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım'ın kendisine 'biat etmeyenleri' piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı öne sürülmüştü.

tv100 yazarı Fuat Uğur'un 2024 tarihli bir yazısı sosyal medyada tekrar gündem oldu. Uğur, "TV kanallarında ve dijital platformlarda hep aynı isimlerin oynadığını, bir mafya sistematiği" olduğunu ileri sürmüştü.

Sektörün tekelleştiğini iddia eden Uğur, belli başlı birkaç menajerlik ajansına bağlı olmayanların sektörde şansı olmadığını belirtmiş, sektörü elinde tutan birkaç isim olduğunu iddia etmişti.

ID İLETİŞİM'DEN AÇIKLAMA

ID İletişim'den yapılan açıklamada, "Şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir" denilmişti.

SARIKAYA'DAN İDDİALARA İLK YANIT

Ajansının açıklamasını daha önce Instagram hesabından paylaşan Serenay Sarıkaya, iddialara ilişkin ilk kez konuşmuştu.

Sarıkaya gazetecilere yaptığı şu ifadeleri kullanmıştı:

"O kadar tuhaf ve akılalmaz şeyler ki söylenecek hiçbir şey yok buna. Zaten ID İletişim olarak da ben kişisel olarak da mahkemeye taşıdık süreci. Mahkemede olduğu için de bir şey söylemek istemiyorum. Çok garip, anlaşılması güç. Doğrudan ahlaksız ithamlar var bize yapılan."

DOKTORLAR'IN JÜLİDE'Sİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

ID İletişim Ajansı ve Ayşe Barım'a yönelik iddialar, ünlü oyuncuların karşılıklı açıklamalarıyla olayın boyutunu daha da büyüttü.

Konu ile ilgili bir paylaşım da bir döneme damga vuran "Doktorlar" dizisinde "Jülide" karakterini canlandıran Mehtap Altunok’tan geldi.

Altunok, "Çok sevdiğim ülkemi kızımı da yanıma alarak terk ettim. Bizi çok sevdiğimiz işimizi yapamaz hale getirdiler” dedi.

ÜLKEYİ TERK ETTİ

2000'li yıllara damga vuran hatta yıllarca tekrar bölümleri yayınlanan Doktorlar dizisi, hafızalardaki yerini koruyor.

Başrollerini Kutsi, Yasemin Özilhan, Leyla Göksun, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun paylaştığı dizi, 2011 yılında final yaptı.

Grey's Anatomy dizisinden uyarlananan dizide doktorların yaşantıları ve aşkları konu edinen dizi, bir neslin aklına adeta kazındı.

Doktor Levent, Ela, Suat, Zenan, gibi karakterlerin yer aldığı dizide, doktor Jülide de beğeni topladı.

Doktor Jülide'ye hayat veren Mehtap Altunok, akabinde ise ekranlarda pek gözükmedi.

Şimdilerde oyunculuk sektöründe "tekelleşme" krizi yaşanırken, Altunok da konuya ilişkin itiraflarda bulundu.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan 53 yaşındaki oyuncu, bu gibi sebeplerden Türkiye'den ayrıldığına da değindi.

Altunok, "Çok sevdiğim ülkemi kızımı da yanıma alarak terk ettim. Bizi çok sevdiğimiz işimizi yapamaz hale getirdiler. Ellerindeki oyuncularla bütün piyasayı dijital de dahil domine ettiler. Hakkımızı helal etmiyoruz, haksız kazanç elde ettikleri her kuruşun hesabını verdiklerini hepimiz görmek istiyoruz" dedi.

İşte Doktorlar'ın Jülide'si Mehtap Altunok'un paylaşımları...