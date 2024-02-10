Türkan Şoray'ın Moskova ziyareti sürüyor: Sultan'a özel davet

Yıllar sonra Rusya'a giden usta oyuncu, Moskova’daki Türk Büyükelçiliği rezidansında verilen davete katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 13:33
Türkan Şoray'ın Moskova ziyareti sürüyor: Sultan'a özel davet
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BaşrolleriniTürkan Şoray, Alla Sigalova ve Faruk Pekel'in paylaştığı 1978 yapımı "Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin" filmi yıllar sora Moskova'da sinemaseverlerle buluştu.

Film, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ev sahipliğinde 3 Şubat'ta Dom Kino Sineması'nın tarihi büyük salonunda gösterildi.

Yıllar sonra Rusya’ya giden Şoray, Moskova’daki Türk Büyükelçiliği rezidansında verilen davete de katıldı.

Şoray "Değerli Büyükelçimiz Tanju Bilgiç ve çok sevgili Sefiremiz Betül Bilgiç ile bir araya geldim. ‘Ferhat ile Şirin’in galasında da beni yalnız bırakmadılar. Sıcak ilgilerinden dolayı, kendilerine sonsuz teşekkürler ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.


Şoray, Kızıl Meydan'dan da paylaşım yapmıştı. Şoray paylaşımına "Yıllar sonra Moskova Kızıl Meydan’da..." notunu düşmüştü.


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