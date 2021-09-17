Dokuz yıldır gittiği jinekolog, biyolojik babası çıktı

17 Eylül 2021 Cuma, 17:33

Tüp bebek olarak 1985'te doğan Morgan Hellquist, biyolojik babasının kim olduğunu yakın zamana kadar bilmiyordu. Hellquist ve ailesine verilen bilgiye göre sperm bir tıp öğrencisine aitti.

Dava metnindeki iddialara göre 36 yaşındaki Hellquist'in annesi Jo Ann Levey'in yapay döllenme yoluyla doğum yapmasını sağlayan kişi, aynı zamanda kadının 9 yıldır tedaviye gittiği doktor Morris Wortman'dı.

Hellquist'in babası Gary Levey, 1980'lerin başında bir kaza geçirmiş ve belden aşağısı felç kalmıştı. Çocuk sahibi olmak isteyen çift, bunun üzerine tüp bebek seçeneğini değerlendirmeye karar vermiş ve Wortman'a operasyon için başvuru yapmışlardı.

Ancak iddialara göre Wortman, operasyon sırasında Hellquist'in annesine spermin bir tıp öğrencisine ait olduğuna dair yalan söyleyerek aslında kendi spermini kullanmıştı.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, Hellquist'in ailesi, kızları 8 yaşındayken ona süreci anlatmış ve Gary'nin biyolojik babası olmadığını, spermin bir tıp öğrencisinden alındığını söylemişti.

6 ÜVEY KARDEŞİ VAR

Yıllar boyunca gerçek babasını arayan kadın, farklı tarihlerde yaptırdığı testlerle benzer geçmişe sahip 6 üvey kardeşi daha olduğunu keşfetmişti.

Dava metninde Hellquist'in her keşfini Wortman'la paylaştığı da belirtildi.

Öte yandan, nisanda gittiği bir jinekolog randevusu Hellquist'in düşüncelerinin değişmesine neden oldu. Muayene sırasında Wortman'ın kendisine maskesini çıkarmasını söylediğini iddia eden Hellquist, daha sonra doktorun eşini de muayene odasına çağırıp Hellquist'e bakmasını istediğini de söyledi.

Hellquist, Wortman'ın kendisine dönüp "Sen gerçekten çok iyi, çok iyi bir çocuksun" dediğini belirtti.

DNA TESTİ YAPTIRDI

Bu garip duruma başta anlam veremeyen Hellquist, daha sonra yıllardır gördüğü jinekoloğun biyolojik babası olabileceğinden şüphelenmeye başladı.

Bunun üzerine DNA testi yaptıran kadın, bir ay sonra gelen sonuçlarda Wortman'ın kendi babası olduğunu öğrenince şoke oldu.

Hellquist, Wortman'a karşı tıbbi kötü uygulama, rıza almama, saldırı, sahtekarlık, ihmal ve manevi zarar suçlarından dava açtı.

Ayrıca Hellquist'in yaptırdığı testlerden birinde, üvey kardeşlerinden biriyle yüzde 99,99 ihtimalle kardeş olduğunu gösterdiği de ortaya çıktı. Hellquist, davada bu testin biyolojik babasının Wortman olduğunu gösterdiğini belirtti.