Dokuz yıldır gittiği jinekolog, biyolojik babası çıktı
ABD'de bir kadın, 9 yıldır gittiği jinekoloğun kendi babası olduğunu öğrenince dava açtı. DNA testlerine göre 36 yaşındaki kadının 6 tane de üvey kardeşi var.
Tüp bebek olarak 1985'te doğan Morgan Hellquist, biyolojik
babasının kim olduğunu yakın zamana kadar bilmiyordu. Hellquist ve ailesine
verilen bilgiye göre sperm bir tıp öğrencisine aitti.
Dava metnindeki iddialara göre 36 yaşındaki Hellquist'in
annesi Jo Ann Levey'in yapay döllenme yoluyla doğum yapmasını sağlayan kişi,
aynı zamanda kadının 9 yıldır tedaviye gittiği doktor Morris Wortman'dı.
Hellquist'in babası Gary Levey, 1980'lerin başında bir kaza
geçirmiş ve belden aşağısı felç kalmıştı. Çocuk sahibi olmak isteyen çift,
bunun üzerine tüp bebek seçeneğini değerlendirmeye karar vermiş ve Wortman'a
operasyon için başvuru yapmışlardı.
Ancak iddialara göre Wortman, operasyon sırasında
Hellquist'in annesine spermin bir tıp öğrencisine ait olduğuna dair yalan
söyleyerek aslında kendi spermini kullanmıştı.
Independent Türkçe’de yer alan habere göre, Hellquist'in
ailesi, kızları 8 yaşındayken ona süreci anlatmış ve Gary'nin biyolojik babası
olmadığını, spermin bir tıp öğrencisinden alındığını söylemişti.
6 ÜVEY KARDEŞİ VAR
Yıllar boyunca gerçek babasını arayan kadın, farklı
tarihlerde yaptırdığı testlerle benzer geçmişe sahip 6 üvey kardeşi daha olduğunu
keşfetmişti.
Dava metninde Hellquist'in her keşfini Wortman'la paylaştığı
da belirtildi.
Öte yandan, nisanda gittiği bir jinekolog randevusu Hellquist'in düşüncelerinin değişmesine neden oldu. Muayene sırasında Wortman'ın kendisine maskesini çıkarmasını söylediğini iddia eden Hellquist, daha sonra doktorun eşini de muayene odasına çağırıp Hellquist'e bakmasını istediğini de söyledi.
Hellquist, Wortman'ın kendisine dönüp "Sen gerçekten
çok iyi, çok iyi bir çocuksun" dediğini belirtti.
DNA TESTİ YAPTIRDI
Bu garip duruma başta anlam veremeyen Hellquist, daha sonra
yıllardır gördüğü jinekoloğun biyolojik babası olabileceğinden şüphelenmeye
başladı.
Bunun üzerine DNA testi yaptıran kadın, bir ay sonra gelen
sonuçlarda Wortman'ın kendi babası olduğunu öğrenince şoke oldu.
Hellquist, Wortman'a karşı tıbbi kötü uygulama, rıza almama,
saldırı, sahtekarlık, ihmal ve manevi zarar suçlarından dava açtı.
Ayrıca Hellquist'in yaptırdığı testlerden birinde, üvey kardeşlerinden biriyle yüzde 99,99 ihtimalle kardeş olduğunu gösterdiği de ortaya çıktı. Hellquist, davada bu testin biyolojik babasının Wortman olduğunu gösterdiğini belirtti.
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