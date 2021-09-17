Johnny Depp'in çocukken annesi tarafından terk edildiği ortaya çıktı
Ünlü aktör Johnny Depp'in ebeveynlerinin boşanma davasına ait belgelerde Depp'e yönelik bilinmeyen detaylar açığa çıktı. Gün yüzüne çıkan yeni mahkeme belgeleri ABD'li ünlü aktör Johnny Depp'in gençken annesi tarafından terk edildiğine işaret ediyor.
Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp’in, çocukken annesi
tarafından terk edildiği ortaya çıktı.
Independent Türkçe’nin Page Six'in haberinden aktardığına
göre, aktörün ebeveynleri Betty Sue Depp ve John Depp'in boşanma davasının
belgeleri ünlü oyuncunun hayatına dair bilinmeyen detayları açığa çıkardı.
Depp'in annesi ve babası, aktör 15 yaşındayken 1978'de boşanmıştı.
Söz konusu belgelerde Depp'in "özgür ve kendi geçimini
sağlayabilen" biri olduğunun belirtildiği aktarıldı.
Daha önce verdiği röportajlarda Depp küçük yaşta uyuşturucu kullanmaya başladığını, 16 yaşında müzisyen olmak için liseyi bıraktığını, 1980'de The Kids isimli grupta gitar çalmaya başladığını söylemişti. Depp ilk aktörlük deneyiminiyse Nicolas Cage'le tanıştıktan sonra 1984 yapımı Elm Sokağı Kabusu'nda (A Nightmare On Elm Street) gerçekleştirmişti.
Depp'in ebeveynlerinin 1981 tarihli boşanma belgesinde o
dönem 15 yaşında olan aktöre dair şu ifadeler yer alıyor:
"Betty Sue Depp işbu belgeyle tarafların küçük çocuğu John C.
Depp II'nin tamamen özgür olduğunu ve kendi kendini geçindirdiğini kabul eder."
Belgeler, Paul Barresi'nin Depp'in eski eşi Amber Heard'le
arasındaki yasal mücadelesini konu alacak Discovery+ dizisi için yaptığı
araştırma sırasında ortaya çıktı. Aktörün genç yaşta uyuşturucu kullanmaya
başladığına ve zor zamanlar geçirdiğine değinen Barresi şu ifadeleri kullandı:
"17 yaşındayken Johnny'nin mali açıdan kendi kendini pek de
geçindiremediğini ve özgürleşmekten epey uzak olduğunu söylemeye bile gerek
yok. Bana kalırsa annesi, tartışmasız ona en çok ihtiyaç duyduğu dönemde onu
evlatlıktan reddetmişti."
Depp 2018'de Rolling Stones'a verdiği röportajda mutsuz bir
çocukluk geçirdiğini ve annesinin kendisine "sebepsiz yere" vurduğunu
söylemişti.
Ünlü aktör kendisini "eşini döven biri" diye niteleyen The Sun haberinin ardından yayın kuruluşuna dava açmış ve Londra'da görülen davayı kaybetmişti. Söz konusu davada kariyeri açısından önemli bir hasar alan Depp yakın zamanda Hollywood'un kendisini boykot ettiğini söylemişti.
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