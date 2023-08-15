Dolandırıcıların yeni yöntemi

Yayınlanma: 15.08.2023 - 17:12

Güncelleme: 15.08.2023 - 17:14

Son günlerde yabancı numaralardan gelen Whatsapp çağrıları ve mesajları artış gösterdi. Sosyal medya hesaplarından, çeşitli ülkelerin alan kodlarıyla arandığını belirten kullanıcılar, gönderilen mesajların Türkçe olduğunu ancak çeviri kullanıldığı izlenimi yarattığını ifade etti. Cinsel içerikli mesajların geldiğini belirten sosyal medya kullanıcıları da az değil.

Kullanıcıları güvenlik endişesine sevk eden durumu Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık Cumhuriyet TV'de değerlendirdi.

"KENDİLERİNİ DİJİTAL PAZARLAMA ŞİRKETİ OLARAK TANITIYORLAR"

Ekonomik koşulların zor olmasının dolandırıcıların elini güçlendirdiğine vurgu yapan Ali Murat Kırık, "Bana ulaşan pek çok insan oldu. Maalesef bunlara kanan kişiler çok fazla. Ekonomik koşullar ortada. Bu numaralardan gelen mesajlarda 180-200 lira karşılığında bazı sosyal mecralarda beğeni ve yorum yapmak gibi işler teklif ediliyor. Bu teklifler cazip gelebiliyor. Bangladeş, Endonezya veya Afrika ülkelerinden aramalar ve mesajlar gelebiliyor. Çoğu kendini dijital pazarlama şirketi olarak tanıtıyor. Bazısı günlük 800-1000 lira karşılığında iş verdiğini söylüyor. Erkek kullanıcılara yönelik kadın profil resmi kullanılıyor ya da yapay zeka ile hazırlanan sesler whatsapp üzerinden gönderiliyor" ifadelerini kullandı.

Bu gibi dolandırıcılık girişimlerinin sanal numaralar ile yapıldığını belirten Kırık, "Normalde sanal numaralar verilerimizi korumak için kullanılır. Sosyal medyaya erişim sağlarken ya da sitelere üye olurken kendi telefon numaramızı üçüncü kişilerle paylaşmak istemediğimiz için satın aldığımız hatlardır. Whatsapp üzerinden iletişim de sağlanır. Bu numaralar birkaç dolar karşılığında yurtdışından alındığı için dolandırıcılar kolayca izini silebiliyor" dedi.

"TELEFONA ERİŞİM SAĞLIYORLAR"

"Telefonumuza indirdiğimiz her uygulama güvenli değil" diyen Kırık şu cümlelerle uyardı:

"Bu iş teklifini kabul ederseniz size bir form yollayacaklarını söylüyorlar. Size yolladıkları Word ya da Excel dosyasını indirdiğinizde uzaktan erişim sağlayan casus bir yazılımı telefonunuza almış oluyorsunuz. Böylece telefonunuza artık uzaktan erişim sağlayabiliyorlar. Fotoğraf galerinize, banka hesap bilgilerinize ulaşabiliyorlar. Gece 2.00-5.00 saatlerindeki kriminal zaman diliminde telefonunuzun verilerini yedekliyorlar. Şifrelerinizi değiştirebiliyorlar. Gece Weireles ve hücresel veriyi kapalı tutmamız bu yüzden çok önemli. Özellikle ücretli uygulamaların ücretsiz versiyonlarını kullanmak için indirdiğimiz uygulamalar."

Dolandırıcıların çeşitli yöntemlere başvurduğunu aktaran Kırık, "Dolandırıcılar her türlü fırsatı kolluyorlar. Telefonunuza eriştikten sonra her şeyinize erişmiş oluyor. Kullanıcılar Gmail ya da Instagram heaplarından çıkış yapmıyorlar. Bazı bankalar gece işlemlerini engellese de çoğu bankada bu gibi önlemler yok. İnsanlar sabah kalktıklarında bir sürprize uyanabiliyor. Kullandığımız e-Ticaret sitelerine kart bilgilerimizi kaydediyoruz. Oradan adres değişikliği yapıp sipariş de verebiliyorlar" şeklinde konuştu.

MAĞDURUN İSMİ İLE YASADIŞI UYGULAMALAR KULLANILIYOR!

Mağdurun bilgilerine erişen dolandırıcıların yasadışı işlemler yapabileceğine yönelik uyarıda bulunan Kırık, "Dolandırıcıların bir diğer yöntemi, bankalarla çalışmadıklarını söyleyerek size birtakım internet cüzdanı benzeri uygulamalardan hesap açtırmaları. Başlarda 3-5 dolar göndererek insanları ikna edebiliyorlar. Sonra bu kişinin kendi ismiyle açtığı dijital cüzdanın erişimini istiyorlar. Bu bilgilere erişirlerse, sözkonusu hesabı yasadışı bahis gibi uygulamalarda kullanıyorlar. Şikayetçi olursanız şikayet ettiğiniz hesabın sizin adınıza kayıtlı olduğunu görüyor ve savcılığa ifade vermek zorunda kalıyorsunuz" dedi.

Kırık sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Anlık bir zaafınız, verilerinizin çalınmasına sebep oluyor. Doğrudan para kaybetmeseniz bile, şantaj yoluyla para sızdırma yolunu deniyorlar. Telefonunuza erişen bir kişi sizin özel hayatınıza ait fotoğraflara da erişebiliyor. Bu durum insanları intihara bile sürükleyebiliyor. Bu dönemde bu numaralardasn gelen mesaj ve aramalar artmaya başladı. Dikkatli olmakta fayda var. Dijital ortam yararlı olsa da zararları oldukça fazla. Bir linke tıklamamız bile pek çok soruna sebep olabilir."