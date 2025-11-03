Bu ayın dolunayı Boğa burcunda gerçekleşecek. Ay’ın Dünya’ya en yakın konumuna yaklaşması nedeniyle bu dolunay, “Süper Dolunay” olarak adlandırılıyor. Halk arasında “Kunduz Dolunayı” olarak da bilinen Kasım dolunayı, hem gökyüzü meraklılarının hem de astroloji takipçilerinin ilgisini çekiyor. Peki, dolunay ne zaman? Dolunayın etkileri neler? Dolunay nasıl oluşur?

DOLUNAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasım Dolunayı, 5 Kasım saat 16.19’da Boğa burcunun 13 derecesinde gerçekleşecek.

DOLUNAYIN ETKİLERİ NELER?

1. Maddi konularda netleşme

Boğa burcu para, kazanç ve sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu dönemde gelir-gider dengesini gözden geçirmek, finansal düzen kurmak veya yeni kazanç kapıları açmak için fırsatlar doğabilir. Ancak ani harcamalara karşı dikkatli olunmalıdır.

2. Duygusal istikrar ve güven arayışı

Bu Dolunay, duygusal olarak güven ihtiyacını artırabilir. İlişkilerde sadakat, bağlılık ve huzur ön plana çıkarken, güvensizlik yaşayan ilişkilerde kopuşlar yaşanabilir. Gerçek duygular ortaya çıkacaktır.

3. Topraklanma ve doğayla bağ kurma

Boğa Dolunayı, doğa enerjisini temsil eder. Bu dönem, doğada zaman geçirmek, meditasyon yapmak ve yavaşlamanın gücünü fark etmek için idealdir. Ruhsal olarak dengeye gelmek isteyenler için güçlü bir arınma enerjisi taşır.

4. Sabırla elde edilen kazanımlar

Uzun süredir çaba harcanan konularda sonuç alma zamanı gelebilir. Emeklerin karşılığı görülürken, istikrarın önemini hatırlatan olaylar yaşanabilir.

5. Boğa dolunayı ve burçlara etkisi

Toprak burçları (Boğa, Başak, Oğlak) için olumlu bir dönem olurken, sabit burçlar (Aslan, Akrep, Kova) daha fazla içsel dönüşüm ve karar aşamalarıyla karşılaşabilir.

DOLUNAY NASIL OLUŞUR?

Dolunay, Ay, Dünya ve Güneş'in konumuyla alakalıdır. Ay, Dünya'dan bakıldığında Güneş'in karşısında yer alır. Bu durum da Ay'ın gündüz tarafını ortaya çıkarır. Gün batımı civarında dolunay doğar, gün doğumu sırasında da batar.