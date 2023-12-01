Domates lekesi nasıl çıkartılır? Evdeki malzemeler ile domates lekelerini yok edin!

Domates lekeleri, özellikle giysilerde ve masa örtülerinde sıkça karşılaşılan inatçı lekeler arasında yer alır. Ancak endişelenmeyin, domates lekelerini çıkarmak için etkili yöntemler bulunuyor. İşte bu lekelerden kurtulmanın pratik yolları:

Hızlı Müdahale: Domates lekesi taze olduğunda, hemen müdahale etmek önemlidir. Lekenin olduğu bölgeyi soğuk su altında durulayarak fazla domatesi temizleyebilirsiniz.

Süt veya Yoğurt: Lekenin üzerine süt veya yoğurt dökmek, asitli yapısı sayesinde lekenin çıkmasına yardımcı olabilir. Bir süre bekledikten sonra kumaşı yıkayabilirsiniz.

Limon Suyu: Limon suyu, lekenin üzerine damlatılarak bırakılabilir. Limonun doğal ağartma özelliği sayesinde leke zamanla solacaktır.

Karbonat ve Su Karışımı: Karbonat ve suyu karıştırarak lekenin üzerine uygulayabilirsiniz. Bu karışım, domates lekesini çıkarmada etkili olabilir.

Beyaz Sirke: Eşit oranda su ve beyaz sirkeyi karıştırarak lekenin üzerine sürün. Bir süre bekledikten sonra yıkayabilirsiniz.