Domates lekesi nasıl çıkartılır? Evdeki malzemeler ile domates lekelerini yok edin!
Domates Türk yemeklerinin birçoğunda bulunuyor. Domates yemek kültürümüzde oldukça yer edindiği gibi lekesi de kıyafetlerimizde eksik olmuyor. Peki domates lekesi nasıl çıkar? Domates lekesini çıkartmaktaki en etkili 6 yöntem...
Domates lekeleri, özellikle giysilerde ve masa örtülerinde sıkça karşılaşılan inatçı lekeler arasında yer alır. Ancak endişelenmeyin, domates lekelerini çıkarmak için etkili yöntemler bulunuyor. İşte bu lekelerden kurtulmanın pratik yolları:
DOMATES LEKESİ NASIL ÇIKARTILIR?
-
Hızlı Müdahale: Domates lekesi taze olduğunda, hemen müdahale etmek önemlidir. Lekenin olduğu bölgeyi soğuk su altında durulayarak fazla domatesi temizleyebilirsiniz.
-
Süt veya Yoğurt: Lekenin üzerine süt veya yoğurt dökmek, asitli yapısı sayesinde lekenin çıkmasına yardımcı olabilir. Bir süre bekledikten sonra kumaşı yıkayabilirsiniz.
-
Limon Suyu: Limon suyu, lekenin üzerine damlatılarak bırakılabilir. Limonun doğal ağartma özelliği sayesinde leke zamanla solacaktır.
-
Karbonat ve Su Karışımı: Karbonat ve suyu karıştırarak lekenin üzerine uygulayabilirsiniz. Bu karışım, domates lekesini çıkarmada etkili olabilir.
-
Beyaz Sirke: Eşit oranda su ve beyaz sirkeyi karıştırarak lekenin üzerine sürün. Bir süre bekledikten sonra yıkayabilirsiniz.
-
Leke Çıkarıcı Ürünler: Piyasada bulunan leke çıkarıcı ürünleri kullanabilirsiniz. Bu ürünler genellikle tekstil ürünleri için güvenli ve etkilidir.
Unutmayın, lekeli kumaşı doğrudan sıcak suyla yıkamaktan kaçının, çünkü sıcak su lekenin sabitlenmesine neden olabilir. İşlemleri uyguladıktan sonra giysiyi normal şekilde yıkayarak temizleyebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay'dan bir siyasi hamle daha!
- Daha kaç yıl geçmesi gerekiyor
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
- Herkes Terim Fonu'nu konuşurken bir fon daha!
- 'Tuğçe Kazaz da Diyanet İşleri Başkanı olsun...'
- Erdoğan, Selman Öğüt'ü rektör olarak atadı
- Beşiktaş evinde gol yağmuruna 'dur' diyemedi!
- Fenerbahçe, deplasmanda dondu kaldı...
- İmamoğlu'nun yargılandığı davada yeni gelişme!
- Şirketlerin asgari ücret beklentisi belli oldu!