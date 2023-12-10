Donald Glover ve Maya Erskine'ın başrolde olduğu Mr. & Mrs. Smith dizisinden ilk fragman
"Mr. & Mrs. Smith" dizisinden ilk fragman geldi, aynı isimli filminden uyarlanan dizinin başrollerini Donald Glover ve Maya Erskine paylaşıyor.
"Mr. & Mrs. Smith" filminden uyarlanan dizinin başrollerini Donald Glover ve Maya Erskine üstlendi. Dizinin ilk sezonu, sekiz bölümden oluşacak ve 2 Şubat 2024'te izleyicilerle buluşacak.
Hikaye, iki yabancının zenginlik, dünya seyahatleri ve rüya gibi bir yaşam sunan gizemli bir casus teşkilatında çalışmaya başlamasıyla başlıyor. Ancak bu yeni görevleri, birbirlerini daha yakından tanımak için görücü usulü evlenmelerini gerektiriyor. Dizi, aksiyon ve komedinin bir araya geldiği bir tonu benimseyerek, orijinal filmin izleyicilerine benzer bir heyecan sunmayı amaçlıyor.
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