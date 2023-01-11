'Donatçı' diye bilinen Pelin Hürman'dan yeni paylaşım: 'Susturmaya çalışıyorlar'
Kendisini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan ve cin çıkarma seansıyla Türkiye'nin gündemine oturan Pelin Hürman YouTube hesabından bir paylaşım yaptı. Hürman, "Doğruları ifade ediyorum. Bütün sözlerimin arkasındayım" dedi.
Kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan ve Beyaz TV canlı yayınında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman sosyal medyada gündem olmuştu.
'Donatçı' lakabı ile tanınan Hürman, gündeme oturan görüntüleriyle ilgili "Cin çıkarmadım, enerji gönderdim" dedi.
Youtube hesabından videolu paylaşım yapan Pelin Hürman, şunları söyledi:
"Bu saatten sonra işlemlerime devam edeceğim. Susturmaya çalışıyorlar susmayacağım. Doğru bildiklerimi söyleyeceğim. Doğruları ifade ediyorum. Bütün sözlerimin arkasındayım. Uzun süre yaptığım işlemlerde tabiki de ücret alıyorum. Herkes kendi işini yaptıktan sonra ücretini alsın tabii. Bakımlardan ücret almıyorum ama bunu suistimal eden insanlar var."
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