Dört Köşe filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2017 yılında vizyona giren Dört Köşe filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Dört Köşe filminin konusu ne? Dört Köşe filminin oyuncuları kim? Dört Köşe filminin IMDb puanı kaç?
Dört Köşe, yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın üstlendiği, 2017 yapımlı bir komedi filmidir.
DÖRT KÖŞE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Aşkın, Emel, İrfan ve Muzo aynı gece, haksız yere aynı nezarethaneye düşerler. Bu, yaşadıkları ilk haksız olmayan karakterler, seslerini duyurabilmek için, birlik olup bir hırsızlık planı düzenlerler. Amaçları, yaşadıkları tüm haksızlıkları telafi etmektir. Planlarının hedefine ise, İstanbul'un en güçlü adamlarından Timsah Hamza'yı koyarlar.
DÖRT KÖŞE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Şinasi Yurtsever
Ayça Erturan
Murat Akkoyunlu
Ayhan Taş
DÖRT KÖŞE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Dört Köşe filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlenmiştir.
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