Dört Köşe filminin konusu ne, oyuncuları kim?

31 Ekim 2022 Pazartesi, 10:10

Dört Köşe, yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın üstlendiği, 2017 yapımlı bir komedi filmidir.

DÖRT KÖŞE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Aşkın, Emel, İrfan ve Muzo aynı gece, haksız yere aynı nezarethaneye düşerler. Bu, yaşadıkları ilk haksız olmayan karakterler, seslerini duyurabilmek için, birlik olup bir hırsızlık planı düzenlerler. Amaçları, yaşadıkları tüm haksızlıkları telafi etmektir. Planlarının hedefine ise, İstanbul'un en güçlü adamlarından Timsah Hamza'yı koyarlar.

DÖRT KÖŞE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şinasi Yurtsever

Ayça Erturan

Murat Akkoyunlu

Ayhan Taş

DÖRT KÖŞE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Dört Köşe filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlenmiştir.