Titanik tekrar vizyona giriyor: Titanik Remastered ne zaman vizyona girecek? Titanik filmi ne zaman çekildi?
Geçen aylarda duyurulan Titanik Remastered, sosyal medya platformu Twitter'da yeniden gündem oldu. Filmin Türkiye'de tekrar gireceği tarih belli olurken, birçok kullanıcı filmin ayrıntılarını araştırmaya başladı. Peki, Titanik Remastered ne zaman vizyona girecek? Titanik filmi ne zaman çekildi?
James Cameron'ın yönetmenlik, senaristlik, ortak yapımcılık,
ve ortak kurgu yönetmenliğini yaptığı, Amerikan yapımı epik, felaket,
ve romantizm temalı sinema ”Titanic” filmi, tekrar vizyona giriyor. İşte, sosyal medyada gündem olan konunun ayrıntıları...
TİTANİK REMASTERED NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Olympic sınıfı bir transatlantik yolcu gemisinin 15 Nisan 1912 gecesi daha ilk seferinde bir buz dağına çarparak 3 saate yakın bir süre içerisinde batışını kendi romantik ve dram tarzıyla anlatan Titanic, bir kez daha vizyona girecek. Dünya çapında iki milyar doların üzerinde gişe hasılatı yapan Titanik filmi, Türkiye'de 10 Şubat'ta tekrar vizyona giriyor.
Film yayınlandıktan 15 yıl sonra 2012 yılında o günkü teknolojiye uyarlanarak 3D versiyonuyla tekrar piyasaya sürülmüştü. Titanik filmi şimdi ise 3D, 4K ve HDR desteğiyle birlikte bir kez daha seyirciyle buluşacak.
Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet’in başrolünde oynadığı yapım, tam 11 Oscar ödülü kazanarak adını sinema tarihine yazdıran filmlerin başında geliyor.
TİTANİK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Olympic sınıfı bir transatlantik yolcu gemisinin 15 Nisan 1912 gecesi daha ilk seferinde bir buz dağına çarparak 3 saate yakın bir süre içerisinde batışını kendi romantik ve dram tarzıyla anlatan Titanik, 1997 yılında vizyona girmiştir.
Cameron'ın filme ilişkin fikri, batık gemilere olan büyük ilgisinden kaynaklanmaktadır. Trajedinin duygusal mesajını iletmek isteyen Cameron, kayıpla karışık bir aşk hikâyesinin bunu başarmak için zaruri olduğunu düşünmekteydi. Filmin yapımı Cameron'ın RMS Titanic'in kalıntılarını görüntülediği 1995 yılında başladı.
Titanic'in batışı üzerine kurgulanan filmin başrollerini, geminin felaketle sonuçlanan ilk seyahati sırasında birbirine âşık olan farklı toplumsal sınıflara mensup iki genci canlandıran Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet paylaşmaktadır.
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