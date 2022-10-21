10. Antakya Uluslararası Film Festivali ödül töreniyle sona erdi

21 Ekim 2022 Cuma, 15:38

Ansam Kültür Derneği ve Festival Başkanı Mehmet Oflazoğlu, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 10'uncusunu gerçekleştirdikleri ve bir hafta süren festivale 45 ülkeden katılımın olduğunu ve 85 filmin gösterime sunulduğunu söyledi.

Oflazoğlu, festivale katılan sanatçılara ve destekte bulunan herkese teşekkür etti.

Törende Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Kurgu" ödüllerine "Klondike" filmiyle Maryna Er Gorbach layık görüldü.

"En İyi Senaryo" ve "Jüri Özel Ödülü", "Sebepler ve Yollar" filmiyle Yücel Yüksek ile Mehmet Fatih Destegüloğlu'nun oldu.

"En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü" ise "Klondike" filmiyle Svyatoslav Bulakovskiy'e verildi.

"En İyi Erken Oyuncu Ödülü"nü, "Yeniden Leyla" filmindeki rolüyle Meli Bendeli, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü ise "Klondike" filmindeki rolüyle Oksana Cherkashyna kazandı.

Antakya 10. Uluslararası Film Festivali "Özel Ödülü", "Hayatımın Son 5 Günü" filmiyle Hüseyin Uc ve Mahmut Baldemir'in oldu.

Ulusal Belgesel Film Yarışmasında da "En İyi Film Ödülü "Yalvarırım Beni Beğen" filmiyle Gül Abus Semerci'ye, "Jüri Özel Ödülü" de "İstilacılar" filmiyle Mert Gökalp'e verildi.

Ulusal Belgesel Kısa Film Yarışmasında ise "En İyi Film Ödülü"nü "Gulap Gül" filmiyle Semih Sağman, "Jüri Özel Ödülü"nü de "Ölüm Kozası" filmiyle Ezel Avcı elde etti.