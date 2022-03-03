Dostlarını kaybeden köpeklerin 'yas tuttuğu' ortaya çıktı

03 Mart 2022 Perşembe, 00:00

Milano Üniversitesi'nden araştırmacılar köpeklerin, aynı evdeki başka bir köpeğin ölümünün ardından "önemli yas belirtileri" gösterdiğini belirledi.

Scientific Reports adlı akademik dergide yayımlanan ve İtalya'daki 426 köpek sahibinin katıldığı araştırma, köpeklerin yas tutabileceğini doğrulayan ilk çalışma oldu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; dikkat çekme çabasının bir köpeğin yas tuttuğunun en büyük işareti olduğu belirlendi. Köpek sahiplerinin yüzde 67'si baktıkları başka bir köpeğin ölümünün ardından köpeklerinde bu davranışı gördüklerini bildirdi.

ÜZÜNTÜ SEVİYELERİ İNCELENDİ

Köpek sahiplerinin belirttiği diğer işaretler arasında daha az oynama (yüzde 57), daha az aktif olma (yüzde 46), daha fazla korkma (yüzde 35), daha fazla uyuma (yüzde 35), daha az yemek yeme (yüzde 32) ve daha fazla havlamayla inleme yer alıyor (yüzde 30).

Araştırmada köpek sahiplerinin, köpeklerinin ölümünden sonra hissettiği üzüntü seviyeleri incelendi. Ayrıca kendilerine geride kalan köpeklerinin davranışları ve iki köpek arasındaki ilişkiye dair sorular yöneltildi.

Köpek sahiplerinin çoğu (yüzde 86) geride kalan köpeğin davranışında olumsuz değişiklikler olduğunu bildirdi. Katılımcıların üçte biri (yüzde 32) bu davranışların iki ila 6 ay, dörtte biriyse (yüzde 25) daha uzun sürdüğünü belirtti.

"ONA, KENDİSİNİ KORUDUĞUNUZU HİSSETTİRİN"

Araştırmanın yazarları iki köpeğin aynı evde ne kadar süre yaşadığının önemli olmadığını, birinin ölümünün diğerini yine aynı şekilde etkilediğini buldu. Çalışmanın başyazarı Dr. Federica Pirrone, köpeğinizin yas tuttuğunu düşünüyorsanız ona yakın durmanız ve "kendisini koruduğunuzu hissettirmeniz" gerektiğini söyledi.

Dr. Pirrone, MailOnline'a açıklamasında şunları söyledi:

"Çalışmamızda belirtildiği gibi geride kalan bir köpeğin davranışlarındaki değişiklikler, ölen köpekle aralarında arkadaşça hatta bir ebeveyn ilişkisi varsa daha büyüktü. Büyük olasılıkla bu, geride kalan köpeğin kendisine güvenlik ve emniyet sağlayan bir bağlanma figürünü kaybettiği anlamına gelir. Dolayısıyla bu köpeğin hâlâ desteklendiğini ve korunduğunu algılamasını sağlamak hayli faydalı olabilir."