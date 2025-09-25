Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP’li eski başkan Melih Gökçek döneminde bir mankene ‘gong’ çalması için 41 milyon lira ödendiğini açıkladı. Yavaş’ın bahsettiği mankenin, Hollandalı ünlü top model Doutzen Kroes olduğu ortaya çıktı. Peki, Doutzen Kroes kimdir? Melih Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan manken Doutzen Kroes kaç yaşında, nereli?

DOUTZEN KROES KİMDİR?

Erken Yaşam ve Modellik Kariyerine Başlangıç

Doutzen Kroes, 23 Ocak 1985 tarihinde Hollanda’nın kuzeyinde yer alan Eastermar, Frizye’de doğdu. Batı Frizce konuşulan bu bölgede büyüyen Kroes, lise öğreniminin ardından fotoğraflarını Amsterdam’daki bir model ajansına göndererek profesyonel modellik kariyerine ilk adımını attı.

Moda Dünyasında Yükselişi

Doutzen Kroes, kariyerine başladıktan sonra kısa sürede Time, Vogue ve Harper's Bazaar gibi prestijli dergilerde çalışmalarıyla adını duyurdu. Hollandalı süper model, Victoria's Secret kataloglarında yer aldı ve 2005 ile 2006 yıllarında düzenlenen Victoria's Secret moda şovlarında sahne aldı.

Kroes, L'Oréal, Gucci, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Escada, Dolce & Gabbana, Valentino ve Versace gibi dünyaca ünlü markalarla çalıştı. 2005 yılında Vogue.com okurları tarafından “Yılın Modeli” seçildi.

Süper Model Unvanı ve Ödüller

Mayıs 2007’de Doutzen Kroes, Hilary Rhoda, Caroline Trentini, Raquel Zimmermann, Saşa Pivovarova, Agyness Deyn, Coco Rocha, Jessica Stam, Chanel Iman ve Lily Donaldson ile birlikte Amerikan Vogue tarafından belirlenen yeni süper modeller arasında yer aldı. Bu süper modellerin bazılarıyla birlikte 2008 yılı Pirelli Takvimi’ne dahil oldu.

Forbes tarafından Temmuz 2007’de açıklanan “Dünyanın En Çok Kazanan 15 Süper Modeli” listesine 1,5 milyon dolarlık geliriyle 14. sıradan girdi. Nisan 2008’de ise kazancını 6 milyon dolara çıkararak listede 5. sıraya yükseldi.

Kişisel Yaşam

Doutzen Kroes, iki çocuk annesidir.