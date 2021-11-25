Döviz krizi sağlık sistemini de vuracak: 'Yakında bulunamayacak!'

25 Kasım 2021 Perşembe, 09:48

Döviz kurundaki artış hız kesmeden devam ediyor. Kurdaki artış sonrası temel gıda ihtiyaçları dahil bütün sektörlerde zamlar arka arkaya geliyor.

Sağlık sisteminin de etkilendiği kriz sonrası yurttaşların tepkisi artarak devam ediyor.

Öte yandan Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu döviz kuru artışı sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bu kış sadece açlık ve soğukluğun olmayacağını söyleyen Taşkınoğlu, yakında herhangi bir hastalığın tanısı için test kiti bulunamayacağını belirtti.

"DIŞA BAĞLILIK BUDUR İŞTE"

Taşkınoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Sadece açlık ve soğuk beklemiyor bizi bu kış; bırakın iPhone derdini yakında herhangi bir hastalığın tanısı için test kiti bulamayacağımızı, belki şekerinizi bile ölçtüremeyeceğimizi biliyor musunuz? Döviz artışı ve dışa bağımlılık budur işte!"

Sadece açlık ve soğuk beklemiyor bizi bu kış;

Bırakın IPHONE derdini Yakında herhangi bir hastalığın tanısı için test kiti bulamayacağımızı, belki şekerinizi bile ölçtüremeyeceğimizi biliyor musunuz?



Döviz artışı ve dışa bağımlılık budur işte ! — Dr.TutkuTaşkınoğlu (@Amipgiardia) November 24, 2021



