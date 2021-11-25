Döviz krizi sağlık sistemini de vuracak: 'Yakında bulunamayacak!'

Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, sağlık sektörünün döviz kurundaki artıştan nasıl etkileyeceğine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Taşkınoğlu, yakında herhangi bir hastalığın tanısı için test kiti bulunamayacağını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2021 Perşembe, 09:48
Döviz krizi sağlık sistemini de vuracak: 'Yakında bulunamayacak!'
Abone Ol google-news

Döviz kurundaki artış hız kesmeden devam ediyor. Kurdaki artış sonrası temel gıda ihtiyaçları dahil  bütün sektörlerde zamlar arka arkaya geliyor.

Sağlık sisteminin de etkilendiği kriz sonrası yurttaşların tepkisi artarak devam ediyor.

Öte yandan Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu döviz kuru artışı sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

Bu kış sadece açlık ve soğukluğun olmayacağını söyleyen Taşkınoğlu,  yakında herhangi bir hastalığın tanısı için test kiti bulunamayacağını belirtti.

"DIŞA BAĞLILIK BUDUR İŞTE"

Taşkınoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Sadece açlık ve soğuk beklemiyor bizi bu kış; bırakın iPhone derdini yakında herhangi bir hastalığın tanısı için test kiti bulamayacağımızı, belki şekerinizi bile ölçtüremeyeceğimizi  biliyor musunuz?  Döviz artışı ve dışa bağımlılık budur işte!"



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler