Döviz krizi sağlık sistemini de vuracak: 'Yakında bulunamayacak!'
Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, sağlık sektörünün döviz kurundaki artıştan nasıl etkileyeceğine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Taşkınoğlu, yakında herhangi bir hastalığın tanısı için test kiti bulunamayacağını belirtti.
Döviz kurundaki artış hız kesmeden devam ediyor. Kurdaki artış sonrası temel gıda ihtiyaçları dahil bütün sektörlerde zamlar arka arkaya geliyor.
Sağlık sisteminin de etkilendiği kriz sonrası yurttaşların tepkisi artarak devam ediyor.
Öte yandan Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu döviz kuru artışı sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Bu kış sadece açlık ve soğukluğun olmayacağını söyleyen Taşkınoğlu, yakında herhangi bir hastalığın tanısı için test kiti bulunamayacağını belirtti.
"DIŞA BAĞLILIK BUDUR İŞTE"
Taşkınoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Sadece açlık ve soğuk beklemiyor bizi bu kış; bırakın iPhone derdini yakında herhangi bir hastalığın tanısı için test kiti bulamayacağımızı, belki şekerinizi bile ölçtüremeyeceğimizi biliyor musunuz? Döviz artışı ve dışa bağımlılık budur işte!"
Sadece açlık ve soğuk beklemiyor bizi bu kış;— Dr.TutkuTaşkınoğlu (@Amipgiardia) November 24, 2021
Bırakın IPHONE derdini Yakında herhangi bir hastalığın tanısı için test kiti bulamayacağımızı, belki şekerinizi bile ölçtüremeyeceğimizi biliyor musunuz?
Döviz artışı ve dışa bağımlılık budur işte !
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması