Down sendromlu çocuklara at binme dersleriyle terapi

Yayınlanma: 24.12.2023 - 10:05

Güncelleme: 24.12.2023 - 10:05

Esenyurt'ta hayata geçirilen At Binicilik Tesisi, özellikle down sendromlu çocuklar için umut kaynağı oluyor. Tesiste eğitim alan Ayaz Efe Teke, hem kaslarını geliştiriyor hem de hırçınlığından kurtuluyor.

Tesisin Esenyurt'taki çocukların hayvan sevgisini artırmayı ve ailelere hafta sonu keyifli zaman geçirme imkanı sunmayı amaçladığını belirtiliyor.

At Binicilik Tesisi, Esenyurt halkının atlı sporlarla tanışmasını sağlayarak vatandaşlara yeni bir aktivite alanı sunuyor.

Tesis, özellikle down sendromlu çocuklar için hippoterapi (at terapisi) imkanı sunarak dikkat becerilerini ve kas gelişimlerini destekliyor.

Başkan Bozkurt, tesisin atıl bir alandan dönüştürüldüğünü ve amaçlarının öncelikle Esenyurt'taki çocukların hayvan sevgisini artırmak olduğunu ifade ediyor.

Ayrıca, tesisin down sendromlu çocukların rehabilitasyonu için bir merkez olarak kullanılması planlanıyor.

Ayaz Efe'nin bu ortamda geçirdiği 4 ay sonrasında hırçınlığının azaldığı ve daha huzurlu hissettiği gözlemlendi.

AİLELERDEN OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER

Ayaz Efe'nin babası Yusuf Teke, oğullarının atlarla iletişim kurarak huzurlu ve mutlu hissettiğini söylüyor. Ayrıca, bu tesisin Esenyurt'ta ilk kez görüldüğünü ve böyle güzel bir imkanın kendilerini mutlu ettiğini belirtiyor.

Esenyurt'ta ilk defa hayata geçirilen bu tesis,yurttaşların bilinçlenmesine ve atlı sporlara olan ilginin artmasına katkıda bulunuyor.