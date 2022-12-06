Dr. Ender Saraç kimdir? Ender Saraç kaç yaşında, evli mi?
Ünlü doktor ve yazar Ender Saraç, Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katıldıktan sonra eşinin iddiaları ile gündeme geldi. Dr. Ender Saraç kimdir? Ender Saraç kaç yaşında, kiminle evli?
Ünlü doktor ve yazar Ender Saraç, Altın Kelebek Ödül Töreni'ne eşi Benan Saraç yerine astrolog Aygül Aydın ile katılarak poz verdi. Ünlü doktorun eşi Benan Saraç, söz konusu fotoğrafları paylaşarak sosyal medyadan Ender Saraç'a ağır sözlerle yüklendi.
ENDER SARAÇ KİMDİR?
Ender Saraç, 1959 yılında İzmir’de doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mecburi hizmetini Erzurum'da yaptı. Askerliğini tabip asteğmen olarak Çorlu'da yaptı. Askerlik dönüşünde Aile Hekimliği ihtisası yaptı. İstanbul'a yerleştikten sonra Nükhet Duru ile beraber Sağlık ve Estetik Merkezinde çalıştı. İsviçre, Hollanda, Almanya ve Hindistan’da Ayurveda eğitimi gördü. Çeşitli televizyon kanallarında sağlık programları yaptı.
ENDER SARAÇ EVLİ Mİ?
1988 yılında Sevgi Saraç ile evlendi. 1 çocuğu olan çiftin boşanma davası 2004 yılında başladı. Çift 2011 yılında boşandı. Saraç, 2013 yılında Benan Kurtuluş ile evlendi. Çiftin iki çouğu var.
ENDER SARAÇ'IN KİTAPLARI
2001 - Ayurveda Sağlıklı Zayıflamanın Yolları
2002 - Ayurveda Sağlıklı ve Uzun Yaşamın Sırları
2005 - Doğanın Şifalı Eli
2007 - Ruhsal Gelişim ve Kader
2008 - Ramazanda Sağlıklı ve İnce Kalın
2011 - İlaç Gibi Yemekler
2012 - Artık Ruhunu da Besle
2017 - Ruhsal Gelisim ve Kader: Hicbirimiz Bosuna Yaratilmadik..
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