Dr. Ender Saraç kimdir? Ender Saraç kaç yaşında, evli mi?

06 Aralık 2022 Salı, 16:01

Ünlü doktor ve yazar Ender Saraç, Altın Kelebek Ödül Töreni'ne eşi Benan Saraç yerine astrolog Aygül Aydın ile katılarak poz verdi. Ünlü doktorun eşi Benan Saraç, söz konusu fotoğrafları paylaşarak sosyal medyadan Ender Saraç'a ağır sözlerle yüklendi.

ENDER SARAÇ KİMDİR?



Ender Saraç, 1959 yılında İzmir’de doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mecburi hizmetini Erzurum'da yaptı. Askerliğini tabip asteğmen olarak Çorlu'da yaptı. Askerlik dönüşünde Aile Hekimliği ihtisası yaptı. İstanbul'a yerleştikten sonra Nükhet Duru ile beraber Sağlık ve Estetik Merkezinde çalıştı. İsviçre, Hollanda, Almanya ve Hindistan’da Ayurveda eğitimi gördü. Çeşitli televizyon kanallarında sağlık programları yaptı.

ENDER SARAÇ EVLİ Mİ?



1988 yılında Sevgi Saraç ile evlendi. 1 çocuğu olan çiftin boşanma davası 2004 yılında başladı. Çift 2011 yılında boşandı. Saraç, 2013 yılında Benan Kurtuluş ile evlendi. Çiftin iki çouğu var.

ENDER SARAÇ'IN KİTAPLARI

2001 - Ayurveda Sağlıklı Zayıflamanın Yolları

2002 - Ayurveda Sağlıklı ve Uzun Yaşamın Sırları

2005 - Doğanın Şifalı Eli

2007 - Ruhsal Gelişim ve Kader

2008 - Ramazanda Sağlıklı ve İnce Kalın

2011 - İlaç Gibi Yemekler

2012 - Artık Ruhunu da Besle

2017 - Ruhsal Gelisim ve Kader: Hicbirimiz Bosuna Yaratilmadik..











