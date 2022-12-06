Ender Saraç 'Altın Kelebek'e iş ortağı Aygül Aydın ile katıldı, eşi art arda paylaşım yaptı: 'Kendine gel yavrum'

06 Aralık 2022 Salı, 15:30

Doktor ve yazar Ender Saraç ile 2013 yılında nikah masasına oturan Benan Saraç, önceki akşam düzenlenen 48. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde eşinden ayrı olarak tek başına poz verdi.

Ender Saraç ise geceye eşi yerine astrolog Aygül Aydın ile katıldı. Sosyal medya hesabından eşi ve Aydın'ın fotoğraflarını yayınlayan Benan Saraç, açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü.

"ENDER KENDİNE GEL YAVRUM"

Benan Saraç, sosyal medyada yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Beni yine yalnız bırakıp, şu kadını davetten içeri sokarken, benim için 'Boşver Şizofren' dedi. Nasıl yani? Pardon! Ender kendine gel yavrum! Sanırım kadın seninle ilgili gerçekleri bilmiyor. Ben yolumda sessiz yürümüyorum. Kimseye de tamah etmiyorum. S... gidin şimdi!"

"ADAM OLMAYI ÖĞRENECEKSİN"

Benan Saraç, şu ifadeleri kullandı:

"Tahmin edileni yapmıyorum. Lakin sen adam olmayı, konuşmamayı öğreneceksin. Gel bakalım meydandayım. Bu kadar insanın karşısında çekiniyor muyum bakalım!"

"DM'DEN TANIŞMIŞ, BENDEN GİZLEMİŞ..."

"Eşim beni yine yalnız bırakırken, başka bir kadınla içeri giriş yaptı. Evvelden planlı, süslü püslü... Kimmiş bu düşük segment ajanda! Bilmem ne gazetesinde olduğu için küçük menfaatler uğruna peşine takılmış! Kadınla ben evvelden tanışmış olmama rağmen ve bende telefon numarası da olmasına rağmen benden istenmemiş ve birbirleriyle DM'den tanımış, benden gizlemiş insanlar..."

"BANA İŞİM VAR DİYOR..."

"Menfaat, menfaat... Ben diyorum ki eşime 'Davete beraber gidiyoruz değil mi?' Bana diyor, 'işim var'! Bravo ayakta alkışlıyorum sizi! Hakkımda söylediğiniz şizofren laflarınızı duydum. Rezalet... Sen çok başarılı astrolog olsan zaten bizi iyi görür, yorumlardın... Yorumla şimdi bakalım beni! Benim kadar mert misin bakalım!"

Öte yandan Benan Saraç'ın tek başına 48. Altın Kelebek Ödülleri'ne katıldığı yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.

"YUVAYI YIKMAK KOLAY MI?

Yeni bir paylaşım daha yapan Benan Saraç, evliliğini bitirmediği kontrolün kendisinde olduğunu söyledi.

Bu süreçte eşine mesaj gönderenlere de tepki gösteren Benan Saraç, sözlerine şöyle devam etti:

"Kimse sevinmesin, yerim o sevinenleri. Haklıysan ne üzüleceksin? Haklıydım şut ve gol. Şimdi önümüzdeki maçlara. Kimse havaya girip de bizimkine yürümeye çalışmasın fena yaparım. Yok 'bugün çok karizmatik görünüyorsun' falan. Görmemeye o mesajları. Yavrum biz ne yollar yürüdük nasıl binalar inşa ettik. Kolay mı yıkmak, yıktırmak.

Yavrucuğum ego, hırs ve yaş. Normal... Arada var 21 yaş. Kontrol bende. Yalnız şunu gördüm zoru görünce kaçıyor bir çoğu. Hemen bitiriyor musunuz siz evliliklerinizi ya. Nerede emek binanın temeli. Yık bitir hemen. Biraz uğraş biraz sahip çık. Yanlışsa yanlış. Bilemem artık. Ayrıca sana ağır gelen bana gelmeyebilir. Herkes bir kaldırma gücü var unutmayın."

AYGÜL AYDIN GECEYE EŞİ VE ÇOCUĞUYLA KATILMIŞ

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre Aygül Aydın ile Ender Saraç'ın iş ortağı olduğu, Aygül Aydın'ın eşi ve çocuğuyla geceye katıldığı, birlikte kitap hazırladığı Ender Saraç ile basın mensuplarına poz verdiği öğrenildi.