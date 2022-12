Kirstie Alley kimdir? Kirstie Alley neden hayatını kaybetti?

06 Aralık 2022 Salı, 10:36

Cheers dizisindeki rolüyle 1980'lerde dünyaca tanınan, Kirstie Alley, 71 yaşında hayatını kaybetti.



KİRSTİE ALLEY KİMDİR?

Kirstie Alley, 12 Ocak 1951'de ABD'nin Kansas eyaletinde dünyaya geldi. 1987–1993 yılları arasında Rebecca Howe karakterini canlandırdığı televizyon dizisi Cheers ile tanındı. 1991 yılında bu dizideki rolüyle Emmy ödülü aldı.

Star Trek 2: Khan'ın Gazabı, Drop Dead Georgous filmleri ve Bak Şu konuşana serisinde de rol aldı.

KİRSTİE ALLEY EVLİ MİYDİ?

Kirstie Alley, lise sevgilisi Bob Alley ile 1970 yılında evlendi. Çift 1977'de boşandı. 22 Aralık 1983'te aktör Parker Stevenson ile evlendi. 1992'de oğlu William'ı 1995'te kızı Lillie'yi evlat edindi. Parker Stevenson ile evliliği 1997'de sona erdi.

KİRSTİE ALLEY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?



1982 Star Trek II: The Wrath of Khan

1983 One More Chance

1984 Champions

Blind Date

Runaway

1987 Summer School

1988 She's Having a Baby

Shoot to Kill

1989 Loverboy

Look Who's Talking

1990 Madhouse

Sibling Rivalry

Look Who's Talking Too

1993 Look Who's Talking Now

1995 Village of the Damned

It Takes Two

1996 Sticks & Stones

1997 Nevada

Deconstructing Harry

For Richer or Poorer

1999 The Mao Game

Drop Dead Gorgeous

2004 Back by Midnight

2013 Syrup

2015 Accidental Love

KİRSTİE ALLEY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1978 Quark

1979 Match Game

1983 Highway Honeys

1983 The Love Boat

1983–84 Masquerade

1984 Sins of the Past

1985 A Bunny's Tale

1985–86 North and South

1985–87 The Hitchhiker

1986 Prince of Bel Air

Stark: Mirror Image

1987–93 Cheers

1987 Infidelity

1988 Mickey's 60th Birthday

1990 Masquerade

1991–93 Saturday Night Live

1991 Flesh 'n' Blood

1993 Wings

1994 David's Mother

1995 Peter and the Wolf

1996 Radiant City

Suddenly

1997–2000 Veronica's Closet

1997 Ink

Toothless

The Last Don

1998 The Last Don II

2001 Blonde

Dharma & Greg

2002 Glory Days

2003 Salem Witch Trials

2003 Profoundly Normal

2004 Without a Trace

Family Sins

While I Was Gone

2005 Fat Actress

2006 The King of Queens

2007 Write & Wrong (aka. And She Was)

The Minister of Divine

2008 The Hills

2010 Kirstie Alley's Big Life

2011–12 Dancing with the Stars

2012 The Manzanis

2013 Baby Sellers

2013–14 Kirstie

Hot in Cleveland

2015 The Middle

Time Crashers

2016 Flaked

Scream Queens

2018 Celebrity Big Brother 22

2019 The Goldbergs

2020 You Can't Take My Daughter

2022 The Masked Singer

KİRSTİE ALLEY NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Komedi dizisi Cheers rolüyle 1980'lerde dünyaca tanınan, birçok yapımda yer alan oyuncu Kirstie Alley, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ailesinin yaptığı açıklamaya göre Alley, kanser tedavisi görüyordu.

Ailesinin yaptığı yazılı açıklamada "Muhteşem, hayat dolu ve sevgi dolu annemizin hayatını kaybettiğini üzülerek bildiririz" denildi. Açıklamada oyuncunun hangi kanser türüne yakalandığı belirtilmedi ancak "çok kısa süre önce teşhis konulduğu" ifade edildi:

"Çekirdek ailesi hep yanındaydı, büyük bir güçle savaştı ve yaşam sevincinin ne olursa olsun asla bitmediğinden emin olarak bizden ayrıldı. Ekranda ne kadar büyükse, ondan daha da harika bir anne ve büyükanneydi."