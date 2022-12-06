Kirstie Alley kimdir? Kirstie Alley neden hayatını kaybetti?
Kirstie Alley kimdir? Kirstie Alley neden hayatını kaybetti?
Cheers dizisindeki rolüyle 1980'lerde dünyaca tanınan, Kirstie Alley, 71 yaşında hayatını kaybetti.
KİRSTİE ALLEY KİMDİR?
Kirstie Alley, 12 Ocak 1951'de ABD'nin Kansas eyaletinde dünyaya geldi. 1987–1993 yılları arasında Rebecca Howe karakterini canlandırdığı televizyon dizisi Cheers ile tanındı. 1991 yılında bu dizideki rolüyle Emmy ödülü aldı.
Star Trek 2: Khan'ın Gazabı, Drop Dead Georgous filmleri ve Bak Şu konuşana serisinde de rol aldı.
KİRSTİE ALLEY EVLİ MİYDİ?
Kirstie Alley, lise sevgilisi Bob Alley ile 1970 yılında evlendi. Çift 1977'de boşandı. 22 Aralık 1983'te aktör Parker Stevenson ile evlendi. 1992'de oğlu William'ı 1995'te kızı Lillie'yi evlat edindi. Parker Stevenson ile evliliği 1997'de sona erdi.
KİRSTİE ALLEY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1982 Star Trek II: The Wrath of Khan
1983 One More Chance
1984 Champions
Blind Date
Runaway
1987 Summer School
1988 She's Having a Baby
Shoot to Kill
1989 Loverboy
Look Who's Talking
1990 Madhouse
Sibling Rivalry
Look Who's Talking Too
1993 Look Who's Talking Now
1995 Village of the Damned
It Takes Two
1996 Sticks & Stones
1997 Nevada
Deconstructing Harry
For Richer or Poorer
1999 The Mao Game
Drop Dead Gorgeous
2004 Back by Midnight
2013 Syrup
2015 Accidental Love
KİRSTİE ALLEY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1978 Quark
1979 Match Game
1983 Highway Honeys
1983 The Love Boat
1983–84 Masquerade
1984 Sins of the Past
1985 A Bunny's Tale
1985–86 North and South
1985–87 The Hitchhiker
1986 Prince of Bel Air
Stark: Mirror Image
1987–93 Cheers
1987 Infidelity
1988 Mickey's 60th Birthday
1990 Masquerade
1991–93 Saturday Night Live
1991 Flesh 'n' Blood
1993 Wings
1994 David's Mother
1995 Peter and the Wolf
1996 Radiant City
Suddenly
1997–2000 Veronica's Closet
1997 Ink
Toothless
The Last Don
1998 The Last Don II
2001 Blonde
Dharma & Greg
2002 Glory Days
2003 Salem Witch Trials
2003 Profoundly Normal
2004 Without a Trace
Family Sins
While I Was Gone
2005 Fat Actress
2006 The King of Queens
2007 Write & Wrong (aka. And She Was)
The Minister of Divine
2008 The Hills
2010 Kirstie Alley's Big Life
2011–12 Dancing with the Stars
2012 The Manzanis
2013 Baby Sellers
2013–14 Kirstie
Hot in Cleveland
2015 The Middle
Time Crashers
2016 Flaked
Scream Queens
2018 Celebrity Big Brother 22
2019 The Goldbergs
2020 You Can't Take My Daughter
2022 The Masked Singer
KİRSTİE ALLEY NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Komedi dizisi Cheers rolüyle 1980'lerde dünyaca tanınan, birçok yapımda yer alan oyuncu Kirstie Alley, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ailesinin yaptığı açıklamaya göre Alley, kanser tedavisi görüyordu.
Ailesinin yaptığı yazılı açıklamada "Muhteşem, hayat dolu ve sevgi dolu annemizin hayatını kaybettiğini üzülerek bildiririz" denildi. Açıklamada oyuncunun hangi kanser türüne yakalandığı belirtilmedi ancak "çok kısa süre önce teşhis konulduğu" ifade edildi:
"Çekirdek ailesi hep yanındaydı, büyük bir güçle savaştı ve yaşam sevincinin ne olursa olsun asla bitmediğinden emin olarak bizden ayrıldı. Ekranda ne kadar büyükse, ondan daha da harika bir anne ve büyükanneydi."
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