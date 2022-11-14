Dua Lipa 'Katar' iddialarını reddetti
Katar'daki Dünya Kupası'nda konser vereceği iddialarını yalanlayan ünlü şarkıcı Dua Lipa, ülkedeki insan hakları ihlallerinin son bulmasını istedi. Şarkıcı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası etkinliklerinde sahne alacağı iddialarını reddetti.
Kişisel Instagram hesabından paylaşım yapan 27 yaşındaki şarkıcı, Katar'a sadece insan hakları şartlarının iyileşmesi durumunda gidebileceğini söyledi.
"BÖYLE BİR PERFORMANSIM OLMAYACAK"
Lipa açıklamasında "Böyle bir performansım olmayacak ve hiç orada sahne almak için de masaya oturmadım" dedi.
"İngiltere'yi uzaktan destekliyor olacağım" diyen Lipa, "İnsan hakları sözlerini yerine getirdiğinde ve Dünya Kupası'na ev sahipliği etme hakkı kazandığında Katar'a gitmek için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.
20 Kasım'da Al Bayt Stadyumu'nda yapılacak turnuva açılış törende şu ana kadar sadece BTS grubundan Jung Kook'un yer alacağı doğrulandı. ABD'li rapçi Diplo, DJ Calvin Harris ve Jamaikalı şarkıcı Sean Paul da turnuva süresince gerçekleşecek Fifa Fan Festival'de sahne alacak.
Pazar günü Sir Rod Stewart da geçen sene Katar'da sahne almayı reddettiğini açıkladı.
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