Dua Lipa davalık oldu: 'İntihal' suçlaması
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, geçen yıllarda yayınladığı sevilen şarkısı Levitating yüzünden mahkemelik oldu. 'Artikal Sound System' isimli müzik grubu, şarkının kendi eserlerinden alındığını öne sürdü.
Ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya, 2020 yılında yayınladığı hit şarkısı 'Levitating' yüzünden dava açıldı. Artikal Sound System grubu, Dua Lipa’nın Levitating şarkısının, kendilerinin 2017’de yayınladıkları Live Your Life’a çok benzediğini iddia etti.
'İNTİHAL SUÇLAMASI'
NTV'nin aktardığı habere göre; Los Angeles Federal Mahkemesi’ne başvurarak şikayette bulunan grup, Levitating şarkısının orijinal olmadığını ve intihale maruz kaldıklarını öne sürdü.
2012’de kurulan grup, ünlü şarkıcı dışında, Lipa’nın şirketi Warner Record’u da sanık olarak seçti. Grup zararlarına ek olarak Levitating şarkısından da kar talep etti.
Levitating şarkısı, Spotify’da 446 milyon kez dinlenerek rekor kırmıştı.
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