Dua Lipa'nın balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul'da açıldı

Yayınlanma: 06.04.2024 - 09:54

Güncelleme: 06.04.2024 - 09:57

Grammy ödüllü şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve model Dua Lipa'nın balmumu figürü, İstanbul Beyoğlu'ndaki Madame Tussauds İstanbul’un koleksiyonuna eklendi.

Dua Lipa'nın balmumu figürünün yapımı yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından ortaya çıktı. Stylingi için sanatçının Amerika’daki ekibinden özel olarak izin alındı.

ÇOK BEĞENİLDİ

3 Mayıs’ta çıkacak olan albümü "Radical Optimism" öncesinde Madame Tussauds İstanbul’daki lansmanda açılan balmumu figürünün gerçekliği sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Angelina Jolie, Brad Pitt, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Justin Bieber, Beyonce ve Michael Jackson'ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü ve önemli isimlerin figürlerinin görülebileceği müze her gün 11.00-19.00 arasında ziyaret edilebilecek.