İbrahim Tatlıses Dua Lipa'nın dövmesini gerçek sandı
İbrahim Tatlıses, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın dövmesini gerçek sandı. Instagram hesabından paylaşım yapan Tatlıses, sosyal medyada gündem oldu.
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın bir fotoğrafına photoshopla Tatlıses dövmesi yapıldı. Tatlıses'in bulunduğu dövmeye bir de "Allah cezanı verecek" yazısı eklendi.
İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından Dua Lipa'nın fotoğrafını paylaştı. Dünyaca ünlü şarkıcıyı tanıyamayan Tatlıses "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim" yazdı.
Tatlıses daha sonra fotoğrafı sildi ancak paylaşım sosyal medyadaki kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.
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