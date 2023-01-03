İbrahim Tatlıses Dua Lipa'nın dövmesini gerçek sandı

03 Ocak 2023 Salı, 08:57

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın bir fotoğrafına photoshopla Tatlıses dövmesi yapıldı. Tatlıses'in bulunduğu dövmeye bir de "Allah cezanı verecek" yazısı eklendi.

İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından Dua Lipa'nın fotoğrafını paylaştı. Dünyaca ünlü şarkıcıyı tanıyamayan Tatlıses "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim" yazdı.

Tatlıses daha sonra fotoğrafı sildi ancak paylaşım sosyal medyadaki kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.