Dudu Peri'yi canlandıran Nevra Serezli'den 'Sihirli Annem' açıklaması

2003 yılında başlayan Sihirli Annem dizisinin en sevilen karakterlerinden biri de Dudu Peri'ydi. Dizide Dudu Peri'ye hayat veren Nevra Serezli katıldığı YouTube programında yeniden çekilen Sihirli Annem dizisi hakkında konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 10:17
Dudu Peri'yi canlandıran Nevra Serezli'den 'Sihirli Annem' açıklaması
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Sihirli Annem'in oyuncularının son hali sosyal medyada ve izleyiciler tarafından sık sık merak ediliyor.

2003 yılında başlayan Sihirli Annem dizisi 2012 yılında ekranlara veda etmişti. Uzun soluklu dizilerden biri olan Sihirli Annem dizisi, konusu ve oyuncularıyla seyircilerin aklına kazınmıştı.

Dizideki unutulmaz karakterlerden biri de İnci Türkay'ın hayat verdiği Betüş ve Defne Joy Foster'ın hayat verdiği Eda rolünün annesi Dudu Peri'ydi.

Şimdilerde 79 yaşında olan Nevra Serezli, Sibel Arna'ya nın Youtube'da yayınlanan "Ne olursan Ol Rahat Ol" programına konuk oldu.
Yeniden çekilen Sihirli Annem dizisiyle ilgili konuşan Serezli, dizinin yapımcılarına 'Kırgınım' dedi.

'Sihirli Annem'in yeni dizisinde neden olmadınız?' sorusuna yanıt veren Serezli, şunları söyledi:

"Onu yapımcılara soracaksınız. Herhalde yaşlandık diye olmadık. Bize hiç bahsedilmemesine ben kırıldım. Biz yeni bir oluşum içinde olacağız, yeni bir castla devam edeceğiz, aklınıza başka bir şey gelmesin telefonu o kadar jesti hoş olan bir şey olabilirdi ki!"


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